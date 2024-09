D’Aversa torna in panchina proprio contro il Cagliari 

Dopo quattro giornate di squalifica, il campionato di Roberto D'Aversa inizia dalla gara di venerdì sera alla Unipol Domus dove sarà finalmente seduto in panchina. L'allenatore dell’Empoli, che finora si è dovuto accomodare sempre in tribuna, si era reso protagonista in negativo la scorsa stagione alla guida del Lecce, innescando una rissa col giocatore del Verona Henry, il 10 marzo nel match contro i gialloblù. Episodio che gli è valso non solo quattro giornate di squalifica, ma anche l'esonero da parte del club pugliese non contento, tra l'altro, del suo lavoro. Ciò non gli ha comunque impedito di accasarsi con l'Empoli da questo campionato. E nonostante la sua relegazione in tribuna in occasione delle prime 4 partite, è stato molto positivo il percorso della squadra che attualmente si trova all'ottavo posto in classifica con 6 punti, frutto di una vittoria contro la Roma in trasferta (2-1) e di 3 pareggi rispettivamente con Monza (0-0), Bologna (1-1) e Juventus (0-0). E a proposito del Cagliari, dopo il pari prestigioso con i bianconeri, D'Aversa ha dichiarato: «Dobbiamo avere ben chiaro in mente qual è il nostro obiettivo. Contro Cagliari e Fiorentina guai ad abbassare la guardia».

Dal campo

Brutte notizie sul fronte infermeria. «Gli accertamenti strumentali a cui è stato sottoposto il calciatore Saba Sazonov, infortunatosi durante la seduta di allenamento, hanno evidenziato la lesione distrattiva del legamento crociato anteriore del ginocchio destro», recita un comunicato del club toscano. Il calciatore sarà sottoposto a un’ulteriore valutazione specialistica. Per il difensore, nuovo acquisto in prestito dal Torino, si prospettano quindi tempi di recupero molto lunghi. Out anche Solbakken per problemi muscolari e Fazzini, più i lungodegenti Perisan, Belardinelli, Ebuehi e Zurowski. Oggi alle 10 al Castellani è prevista una nuova seduta di allenamento mattutina, così anche domani, prima della partenza per la Sardegna.

