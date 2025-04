D’Aversa: nessun obbligo, niente ansia 

Per Roberto D'Aversa lo scontro diretto per la salvezza del suo Empoli contro il Cagliari è una partita importante, ma non determinante. «Parlare di “obbligo a vincere” non mi piace, non voglio che i ragazzi scendano in campo con l'ansia del risultato». Detto questo: «È una partita importantissima. Dopo la sconfitta in Coppa dobbiamo trasformare la delusione in rabbia positiva. I tifosi sono stati encomiabili e anche per loro dobbiamo dare tutto. Il campionato non si decide in questa gara, ma è in questo periodo che si scrivono i destini delle squadre» Una sfida diversa da quella dell'andata, soprattutto per la classifica. «Sono cambiate tante cose. Ai ragazzi chiedo la stessa prestazione di Como, ma con maggiore precisione sotto porta. Siamo sempre stati propositivi, ma affrontiamo una squadra che gioca in verticale e ha grande esperienza».

