D’Aversa in panchina dopo la squalifica 

Empoli. Il tecnico dell'Empoli Roberto D'Aversa torna a sedersi in panchina dopo quattro partite vissute in tribuna per la maxi squalifica che si trascinava dalla passata stagione. E liquida con una battuta il fatto che con lui in tribuna (a bordo campo al suo posto il secondo Salvatore Sullo) i toscani non abbiano ancora perso: «La scaramanzia è dei deboli, poi dalla tribuna di Cagliari si vede male. Per cui andrò in panchina».

Guardia alta

Una partita con tanti ex dell'Empoli dall'altra parte, dall'allenatore Nicola al capitano Luperto a Marin. «I sentimentalismi nel calcio non ci devono essere», taglia corto D'Aversa. «Quando si va in campo i sentimentalismi vanno messi da parte, loro ci vorranno battere così come noi vogliamo battere loro». Una partita insidiosa contro una squadra, tra l’altro, che deve ancora trovare la vittoria. «Le insidie principali sono che affrontiamo una squadra fisica, con qualità, che ha ottimi giocatori», tiene a precisare l'allenatore dell'Empoli. «Basta guardare i primi sessanta minuti giocati contro il Napoli, il cui risultato finale è dettato da episodi. Noi dovremo essere bravi a fare arrivare gli episodi dalla nostra parte e per farlo dobbiamo andare in campo cercando la prestazione. Pur sapendo che affrontiamo una squadra che gioca con grande intensità».

RIPRODUZIONE RISERVATA