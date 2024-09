D’Aversa gongola «Abbiamo meritato» 

Il successo alla Domus lancia l’Empoli a quota 9, a -1 dall’Udinese in vetta, e il tecnico Roberto d’Aversa (al rientro in panchina dopo quattro giornate di qualifica) non può non essere soddisfatto.

«Complimenti ai ragazzi, era la gara più difficile sinora», ha detto il tecnico dei toscani dopo il match, «ma l’abbiamo interpretata bene portando a casa un risultato meritato. Abbiamo aggredito alti togliendo il tempo all’avversario. Esposito che non ha dato riferimenti a Mina, abbiamo avuto maggior voglia rispetto al Cagliari. Ma il nostro obiettivo non cambia, è la salvezza e lavoreremo per raggiungerla».

RIPRODUZIONE RISERVATA