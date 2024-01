D’Aversa: felice per Gendrey 

«Nulla da rimproverare ai ragazzi». Così a fine gara il tecnico dei salentini Roberto D’Aversa ha commentato il pareggio del Lecce col Cagliari. Per l’allenatore i suoi giocatori hanno «disputato una gran bella partita» e smentisce «un calo nel secondo tempo. A mio avviso abbiamo tenuto il pallino del gioco in mano per tutti e 95 i minuti». Non manca una polemica: «Se guardiamo il monte ingaggi e altri parametri, tanti avevano pronosticato noi e il Frosinone ultimi e penultimi della classe». Invece «abbiamo 21 punti, un ottimo bottino, e abbiamo allungato un altro po’ sulla zona retrocessione. Siamo in Serie A, evidenzierei più gli aspetti positivi. Non mi fa piacere parlare degli aspetti negativi. Quando non chiudi la partita ci sta che gli avversari possano portare a casa un risultato con una punizione dalla trequarti. Questi ragazzi stanno facendo vedere tante cose buone. Sono contento anche per Gendrey, un ragazzo che sta lavorando tanto e che ha segnato la rete del vantaggio sugli sviluppi di una palla inattiva. Krstovic ha fatto un’ottima prestazione».

