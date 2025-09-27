Davanti all’ospedale multe e caos 

Incognita ospedale. I parcheggi sono pochi, fioccano le multe. E ancora una soluzione definitiva non c’è. Forse, si avrà la settimana prossima, dopo l’incontro con i progettisti che stanno sviluppando il piano traffico del Comune di Lanusei.

Le ipotesi

Esclusa per i costi eccessivi la proposta della costruzione di parcheggi ex novo in un’area sottostante la camera mortuaria, è in fase di studio l’istituzione di due sensi unici invertiti in via Pilia e via Ospedale, che invece la minoranza sostiene. «Alcune soluzioni non sono percorribili per i costi esorbitanti», dice l’assessore all’urbanistica, Gianni Perotti. «L’ipotesi che sta andando avanti è quella di recuperare spazi degli spartitraffico, per una quindicina di posti auto in più. La settimana prossima i progettisti ci diranno quale proposta è più adatta. Intanto, stiamo partecipando ad un bando in partnership con la Asl proprio per questo problema».

Il futuro

Sul lungo periodo, il trasferimento di Arst decongestionerebbe non di poco i pressi dell’ospedale, ma nel frattempo urgono risposte secondo Denis Pittalis, per la minoranza, che taccia di attendismo la giunta Burchi. «Da troppo tempo chiediamo un intervento sulla viabilità in zona ospedale. Accogliamo con favore il finanziamento di 1 milione di euro per la nuova stazione Arst così da poter creare nuovi parcheggi. Ma, tra progettazione ed esecuzione dell’opera il problema permarrà per molto tempo. Abbiamo chiesto soluzioni a breve termine. Sono depositate diverse proposte per il miglioramento della viabilità, istituendo il senso unico di marcia in via Pilia che permetterà di recuperare fino a una trentina di parcheggi. Perché ancora oggi non viene risolta la situazione? Si tratta di volontà politica, che manca a questa amministrazione che ormai continua a perdere pezzi ovunque».

Le sanzioni

Un bacino d’utenza di tutta Ogliastra, comprese tante future mamme che, in ospedale per visite e controlli, approfittano degli stalli rosa per il parcheggio. Ma non è una rarità che, in mancanza dell’apposito pass, le donne incinte vengano multate. Come è successo a una mamma di un paese limitrofo, qualche giorno fa. Il cortocircuito si crea nel momento in cui il pass viene dato solo ai residenti. Il comandante della polizia locale, Antonio Murru spiega: «Se la donna incinta è residente in un paese la cui amministrazione non rilascia il pass, purtroppo non dipende da noi e non avendolo e non essendo riconoscibile ai controlli potrebbe incorrere in sanzioni. Con apposito certificato medico, però, noi rimuoviamo la sanzione senza problemi».

