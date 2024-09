Davanti alle scuole tornano otto nonni vigili 

A Nuoro ritorna la vigilanza attiva all’uscita degli istituti scolastici. Il servizio partirà dal 1 ottobre prossimo con i nuovi ausiliari del traffico, che stanno terminando il periodo di formazione.

Si tratta di otto volontari, cinque donne e tre uomini, l’evoluzione dei nonni vigile, perché non saranno solo persone in pensione a presidiare incroci e attraversamenti pedonali davanti a scuole. Il bando prevedeva un contratto di lavoro occasionale, con la retribuzione per massimo tre ore al giorno. Un progetto partito nel 2023, e arrivato ora al termine dell’iter di ricerca con l’assegnazione dell’incarico.

Il Comune, attraverso il servizio dei volontari della Polizia locale, intende raggiungere scopi e finalità di rilevanza sociale mediante la costituzione di un sistema di sicurezza intorno agli alunni, potenziando il servizio di vigilanza nei pressi dei plessi scolastici comunali, al fine di prevenire e ridurre situazioni di pericolo durante l’entrata e l’uscita dalle scuole e in aree e spazi pubblici destinati al gioco e allo svago. Inizialmente era previsto un organico di 15 persone, ma le domande effettive non hanno soddisfatto le attese e certamente saranno riaperti i termini per cercare di completare l’organico necessario all’obbiettivo.

