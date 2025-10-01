VaiOnline
Comune.
02 ottobre 2025 alle 00:27

Davanti alle scuole arrivano i nonni vigili 

L’anno scolastico inizia anche per i nonni vigili, che da ieri hanno preso servizio davanti alle scuole della città, in collaborazione con il settore Polizia locale, Viabilità e Traffico.

La vigilanza all’ingresso e all’uscita degli istituti scolastici della primaria e della secondaria di primo grado resta la mission prioritaria, insieme alla custodia educativa dei giovani che si recano a scuola. Dalla città al litorale, anche quest’anno la copertura sarà totale, con particolare riguardo per le sedi che si trovano nei punti più critici, come segnalato dalla Polizia locale.Sono 47 i nonni vigili “in servizio” per quest’anno scolastico, 2 in più rispetto all’anno scorso disponibili ogni giorno a tutela degli studenti quartesi.

«L’adesione costante e la crescita continua dei cittadini disposti a mettere a disposizione il proprio tempo libero, a tutto vantaggio delle fasce più giovani della popolazione, non possono che renderci felici», il commento dell’assessore ai Servizi sociali e alle Politiche generazionali Marco Camboni. «D’altronde era proprio ciò che auspicavamo quando abbiamo avviato questo progetto: favorire prossimità e incoraggiare forme di mutuo sostegno. L’aiuto reciproco è espressione di un forte legame comunitario».

