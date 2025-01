«Davanti alla mensa anche minacce con armi da fuoco» 

I due studenti, aggrediti fuori dalla mensa universitaria di via Premuda lunedì verso le 20,30, hanno denunciato l’episodio alla Polizia, consegnando anche i certificati medici con prognosi di cinque e sette giorni. Secondo la ricostruzione sono stati picchiati da sette giovani, con anche lancio di oggetti addosso, compreso un pezzo di ferro e una bottiglia. Un pestaggio senza un apparente motivo.

E non sarebbe l’unico episodio, come denunciano i rappresentanti degli studenti universitari del gruppo Unicaralis in una lettera inviata al sindaco Massimo Zedda e all’assessore all’Urbanistica e alla Pianificazione Strategica, Matteo Lecis Cocco Ortu, evidenziando anche «atti intimidatori» inquietanti «con minacce con un’arma da fuoco». Dunque quanto accaduto lunedì scorso in via Premuda non sarebbe un fatto isolato.

«Il grave episodio dell’aggressione di due studenti da parte di un gruppo composto da sette persone», scrivono nel documento i rappresentanti di Unicaralis, «si inserisce in un contesto di crescenti problematiche che, come studenti, viviamo quotidianamente. L’intera via Premuda è in stato di incuria con la diffusione di rifiuti abbandonati. Inoltre sono state riportate segnalazioni di episodi di intimidazione da parte di individui a bordo di motocicli che avrebbero minacciato alcuni studenti persino con un’arma da fuoco». Questi fatti non sarebbero stati denunciati alle forze dell’ordine: Carabinieri e Polizia non hanno ricevuto la segnalazione di minacce o intimidazioni da parte di persone armate.

Unicaralis lancia un appello a sindaco e assessore: «Riteniamo indispensabile un intervento mirato per una riqualificazione della zona, per renderla un ambiente più accogliente e sereno per chi la attraversa quotidianamente». L’associazione studentesca è disponibile «a un dialogo per trovare una soluzione ai problemi». (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA