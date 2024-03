Davanti alla Camera il sit-in degli studenti 

«I manganelli sono un fallimento, libertà di espressione e di manifestazione»: così si legge sullo striscione che hanno esposto i manifestanti in sit-in davanti al ministero dell'Istruzione. «Siamo qui per difendere il diritto a manifestare pacificamente, quanto accaduto a Pisa e Firenze deve essere oggetto di seria riflessione, è un modello che non ci appartiene, autorevolezza non è autoritarismo, condividiamo le parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella», ha detto Gianna Fracassi, segretario generale Flc Cgil.

«Palestina libera». Il presidio in piazza Montecitorio era per dire basta al «genocidio a Gaza» e contro il Parlamento italiano. «Assassini. Intifada», urlano i cittadini verso la Camera, «l'Italia sostiene gli assassini israeliani. Meloni vergogna», è uno dei cartelli. Tra i manifestanti, il Movimento degli studenti palestinesi, Potere al popolo, e alcuni studenti di Cambiare rotta.

