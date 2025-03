«Davanti al Poliambulatorio mancano i parcheggi rosa» 

Ci sono i parcheggi per i disabili davanti al poliambulatorio Asl in piazza Marcora, ma nessuno spazio è stato adibito alla sosta delle donne incinte. Il problema è stato sollevato da Guido Sarritzu, responsabile Uil-Fpl distretto di Quartu.

«L’assenza di parcheggi rosa nei pressi del poliambulatorio» dice Sarritzu, «rappresenta una criticità che compromette l’accesso ai servizi sanitari essenziali, tra cui il consultorio e gli ambulatori specialistici». Questa situazione, «costituisce un ostacolo concreto non solo per le donne in gravidanza ma anche per i neo genitori con bambini piccoli, che spesso si trovano in difficoltà nel raggiungere la struttura sanitaria. Non possiamo accettare che l’assenza di parcheggi diventi un limite alla prevenzione e alla cura. L’accesso ai servizi sanitari è un diritto fondamentale e deve essere garantito con strutture accessibili e funzionali».

Per questo il sindacalista chiede un intervento immediato: «È necessario un cambio di passo, con maggiore attenzione da parte delle istituzioni e investimenti mirati per migliorare i servizi pubblici, la sanità e la qualità della vita dei cittadini. L’istituzione dei parcheggi rosa davanti al poliambulatorio apporterebbe numerosi vantaggi, aumenterebbe la sicurezza, evitando soste irregolari o lunghi tragitti a piedi».Nella zona inoltre le strisce blu e quelle gialle per i disabili sono ormai cancellate e hanno bisogno di essere tracciate a nuovo. Senza dimenticare poi che i parcheggi dedicati a chi deve fare la dialisi sono spesso occupati da chi non ne ha diritto.

