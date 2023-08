Davanti al mare un paesaggio spettrale 

L’odore acre aleggia ancora nella zona, spiaggia compresa. A due passi da dove le fiamme hanno divorato quasi tutto. «Abbiamo perso roulotte e tutto quello che c’era all’interno, insieme a una casetta porta attrezzi, soldi investiti e ridotti in cenere», racconta Ornella, che con il marito Michele Zollo ha stabilizzato la sua residenza estiva davanti alla spiaggia: un terreno trasformato in villaggio con manufatti e piccole case prefabbricate che durante la bella stagione ospita oltre un centinaio di persone.

Il giorno dopo

All’indomani dell’incendio che ha divorato il canneto intorno al parco di Molentargius, terrorizzato chi vive a Quartello o a ridosso di Margine Rosso e i bagnanti in spiaggia, lo scenario è quasi surreale. Scandito dal via vai di chi aspetta di entrare nell’area dell’ex camping recintata dai nastri dei vigili del fuoco, impegnati ancora nelle operazioni di bonifica. «Appena ho iniziato a vedere fumo sono fuggita con sandali e maglietta, insieme alle bambine e al cane», ricorda Stefania. «La prima preoccupazione è stata metterci in salvo, e oggi stiamo cercando di recuperare gli effetti personali, soprattutto vestiti e documenti. Fortunatamente la mia casetta non ha subìto grossi danni».

La parte più devastata è quella a ridosso dell’arenile, dove restano solo gli scheletri di bungalow, gazebo e barbecue. Salvatore Strazzera ha perso tutto. «Il fuoco non è stato innescato qui, è arrivato dal fronte di via Fiume», ripete mentre indica lo spazio che sino a domenica era occupato dalle sue due roulotte. «Abbiamo vissuto un incubo, è una disperazione vedere tutto questo ridotto in cenere».

Una zona, a due passi dalla spiaggia, un tempo campeggio e poi diventata lottizzazione abusiva quella dell’ex Tamarix, come risulta dalla segnalazione fatta anni fa dal Comune alla Procura della Repubblica. Con tanto di ordinanza di demolizione sospesa dal Tar in attesa del condono richiesto - e per ora mai ottenuto - dai proprietari dei vari lotti.

Il sindaco

Sull’inferno di fuoco che domenica ha circondato la città, in una giornata di emergenza roghi in tutta l’Isola, interviene il sindaco Graziano Milia. Prima a Pitz’e Serra, poi in via Fiume e infine al Poetto. Con il versante quartese del Molentargius devastato - per l’ennesima volta - dalle fiamme. «Non è pensabile che questo parco, costituito alla fine degli anni Novanta, continui a vivere senza personale e strumenti per controllare il territorio», le parole di Milia. «Basti pensare che, per quanto riguarda la prevenzione, lì opera un piccolissimo distaccamento della Forestale che deve occuparsi anche di altre zone. Non è una struttura nelle condizioni di prevenire e impedire emergenze simili».

È stato costituito un parco, aggiunge il sindaco, e «come Regione abbiamo il dovere di dotarlo di tutti gli strumenti necessari a garantire una piena operatività e una salvaguardia reale dell’immenso bene ambientale e faunistico presente. Su questo faremo una riflessione, chiedendoci anche cosa ci stiamo a fare in un parco senza avere poteri, strumenti e strutture. Siamo convinti – conclude – che la nostra posizione sia condivisa dall’assessore regionale e dal sindaco di Cagliari».

RIPRODUZIONE RISERVATA