Davanti al Lido il cestino parlante «Ci fa risparmiare»  

Per il momento ce n’è solo uno al Poetto. «Ma se dovessimo trovare le risorse economiche ne acquisteremo altri». Per l’assessore all’Igiene del suolo Alessandro Guarracino, il cestino “intelligente” installato tra i “caddozzoni” e lo stabilimento balneare Il Lido è stato un successo. «La sperimentazione sta fornendo ottimi risultati. Il cestino intelligente è una novità importante, è capace di dare indicazioni vocali di utilizzo ed è dotato di sensori di riempimento che segnalano alla centrale di controllo quando deve essere svuotato. Inoltre ha una capacità maggiore perché è compattante, cioè i rifiuti vengono compressi quindi si quadruplica la capacità di riempimento. Ovviamente la spesa è più elevata ma è come se stessimo comprando 4 cestini normali per i quali dovremmo impegnare anche più lavoratori e moltiplicare le operazioni di raccolta».

Il costo di in cestino intelligente varia tra i 2.000 e i 4.000 euro mentre il classico “Giubileo” non supera i 1.000 euro. Il problema sono le dimensioni. «Soprattutto nel centro storico», precisa l’assessore. «Son molto impattanti per questo è necessaria un’attenta valutazione di inserimento architettonico». (a.a.)

