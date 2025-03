Davano ai figli cibo per gatti 

Firenze. Abusata dal padre per sei anni, picchiata e umiliata insieme al fratello per nove, da entrambi i genitori, condannati dal tribunale di Firenze con l’accusa di violenza sessuale e maltrattamenti aggravati. Nel 2019, a 22 anni, la ragazza aveva trovato la forza per denunciarli, raccontando gli abusi e non solo: costretta a mangiare croccantini per il gatto, a doversi svegliare alle cinque del mattino per seguire i riti di purificazione, pregando in latino, perché il padre la riteneva il diavolo. E lo stesso accadeva al fratello.

