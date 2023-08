datome saluta i tifosi 

Italia 98

Portorico 65

Italia : Spissu 3, Tonut 10, Melli 6, Polonara, Datome 5, Fon- tecchio 16, Ricci 2, Spagnolo 15, Caruso 2, Diouf 9, Severini 7, Procida 16, Woldetensae, Pajola 4. All. Pozzecco.

Portorico : Pineiro 3, Conditt 4, Thompson S.10, Reyes, ortiz 2, Waters 2, Holland 5, Ford 8, Wheeler 5, Romero 6, Toro 6, Thompson E. 14.All. Colon.

Parziali : 23-14; 41-32; 65-40.

L'affetto di un Pala De Andrè tutto esaurito. Striscioni, cori, il premio consegnatogli dal presidente della Federazione Gianni Petrucci. Il DatHome Day di ravenna è iniziato così. Poi è proseguito con l'amichevole contro Portorico. Per gli azzurri di coach Pozzecco la quinta vittoria su cinque amichevoli (98-65 il finale) in un precampionato dove gli azzurri si divertono e divertono il pubblico. Una serata di gala insomma per l'ultima partita sul suolo italiano dell'olbiese Gigi Datome che poi chiuderà definitivamente la carriera con i Mondiali in programma a partire dal 25 agosto nelle Filippine. Un saluto che Ravenna ha fatto a nome di tutti i tifosi italiani ad un giocatore che oltre per le qualità tecniche e la mentalità vincente ha saputo attirarsi le simpatie anche come persona.

La partita

Quintetto con Spissu, Tonut e Melli, Polonara più Datome come ala piccola al posto di Fontecchio. Subito azzurri avanti con Tonut e tripla di Spissu: 8-3. La bomba di Datome scatena l'ovazione. L'Italia sale anche a + 9 coi cambi Spagnolo e Pajola. Nel secondo quarto Romero scuote il Portorico che riesce addirittura a impattare: 24-24 al 13'. La tripla di Severini con libero aggiuntivo ridò slancio alla squadra di Pozzecco che va al riposo di nuovo a +9.

Al rientro dopo l'intervallo l'Italia è attenta in difesa e prende il largo trascinata da Fontecchio: 56-32 al 27', con gli americani annichiliti e a secco in attacco per sette minuti. Quando Portorico si sblocca la gara è ormai andata. Nell'ultimo quarto entrano pure Woldetensae e Caruso, a 7’ alla fine, ma l'impressione è che saranno proprio loro due gli ultimi tagli prima del Mondiale. Il vantaggio si dilata a proporzioni impensabili, anche +42.

