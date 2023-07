Datome dice basta (dopo i Mondiali)  

«Ho fatto e vinto più di quello che ho sognato, non ho rimpianti ma ancora un sogno: vincere qualcosa con la Nazionale». The last dance col basket di Gigi Datome sarà in maglia azzurra ai Mondiali di Manila, poi dirà addio definitivamente al basket giocato. Resterà all'Olimpia Milano con un altro ruolo.

Ieri l'ala olbiese (nato a Montebelluna per caso) ha annunciato il ritiro dal campo dove tutto è iniziato, quello della Santa Croce Olbia. «Smetto di giocare a basket, sono passati 20 anni da quando giocavo in questo campo. Avevo dei sogni ma quello che mi è successo non lo avrei potuto sognare: 10 anni di serie A, giocare per i Detroit Pistons e Boston Celtics nella Nba, gli anni indimenticabili al Fenerbahce e chiudere la carriera in un club prestigioso come Milano, con la gara 7 della finale scudetto».

Vent'anni di trofei: 3 scudetti (uno con Siena, 2 con Milano) e 4 coppe italiane, 3 titoli e 5 coppe turche più l'Eurolega nel 2017 col Fenerbahce. E quello scudettino Allievi 2002 con la Santa Croce Olbia. «Tutte queste bellissime stagioni nei club sono state intervallate dalla nazionale, dalla Under 14 sino all'Under 20 (due bronzi europei) e nella nazionale A del quale sono capitano da 10 anni».

Datome ha aggiunto: «Non ho alcun rimpianto, sono stati anni bellissimi, con compagni di squadra incredibili e grandissimi allenatori, 20 anni pazzeschi dove mi sono divertito tantissimo». L'unico cruccio è la mancanza di una medaglia con la nazionale maggiore che lo vedrà partecipare alla Fiba World Cup: «Ringrazio il Poz, indosserò ancora la maglia più prestigiosa, quella azzurra, seguiteci e fate il tifo per la nazionale. Io proverò a sognare un altro po'».

