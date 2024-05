Datome coordinatore di tutte le Nazionali 

L'olbiese Gigi Datome, che si è ritirato al termine della scorsa stagione agonistica, è stato nominato coordinatore, da luglio, di tutte le Nazionali maschili di basket, compresa quella maggiore che giocherà il preolimpico in Portorico che mette in palio un posto per Parigi '24. L'annuncio è stato fatto, con una nota, dalla Fip al termine del consiglio federale di oggi. «L'ex capitano azzurro espleterà funzioni vicarie del presidente», è scritto nel comunicato della Federbasket, «nell'ambito delle attività della Squadra Nazionale Senior maschile. Salvatore Trainotti è confermato direttore generale del Settore Squadre Nazionali con incarico part-time».

Il Consiglio della Fip ha discusso anche, «alla luce delle esperienze maturate in altre discipline», della possibilità di istituire, per le società della lega basket di Serie A, le seconde squadre come avviene nella Serie C del calcio con Juve e Atalanta. «Qualora il progetto si realizzi, l'adesione non sarebbe obbligatoria», precisa la Fip. Sempre nel corso del consiglio federale, il presidente Gianni Petrucci, rimessosi dell'incidente automobilistico dello scorso 6 aprile, ha relazionato «sull'incontro avuto giovedì scorso con il ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi, circa l'istituzione di un'Agenzia per la vigilanza economica e finanziaria sulle società sportive professionistiche».

