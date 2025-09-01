Dati sulla differenziata: è scontro aperto 

Scontro politico sui numeri della raccolta differenziata a Monserrato. L’opposizione attacca e mette in dubbio il dato record dell’83,5% annunciato dall’amministrazione comunale, sostenenedo che dietro ci sarebbero rigidità, bollini rossi e difficoltà quotidiane.

L’attacco

Andrea Zucca non usa mezzi termini: «Altro che città virtuosa, a Monserrato c’è un terrorismo sul secco. La raccolta differenziata si regge su una rigidità eccessiva che finisce per penalizzare i cittadini». L’esponente dell’opposizione contesta con forza l’83,5% di raccolta dichiarato dal Comune, un risultato che a suo dire viene raggiunto «più con i bollini rossi che con un reale servizio efficiente».

Il consigliere sottolinea come la mancanza di un ecocentro fisso complichi la vita ai residenti: «Ci dicono che è in costruzione da anni, intanto ci dobbiamo accontentare degli ecocentri mobili che spesso non funzionano. Se il mastello è troppo pieno o la carta non è piegata nel modo giusto, i rifiuti restano davanti casa. Il risultato? Sempre più sacchetti abbandonati per strada».

«Gestione rigida»

Sulla stessa linea Alberto Corda, che parla di «gestione militare e poco elastica». Secondo il consigliere, l’eccesso di rigore non porta benefici concreti: «I bollini rossi imperversano, ma le famiglie hanno necessità di maggiore flessibilità. La spazzatura a volte resta una settimana senza essere ritirata. Le isole ecologiche vanno in tilt, i tesserini non funzionano, le strade sono sporche e mai spazzate. Chiediamo da tempo macchine per la pulizia delle vie e un impegno reale nel migliorare il servizio, non premi sulla carta».

Proteste anche da molti cittadini, come Emilio Ghiani che denuncia: «Non è possibile ritrovarsi il bollino rosso per delle sciocchezze. Con una famiglia numerosa differenziare i rifiuti con questo sistema di rigidità è esasperante. Speriamo in un cambio di approccio».

La replica

Da parte sua, il sindaco Tomaso Antonio Locci respinge con decisione le accuse: «Sono polemiche sterili. Monserrato è una città virtuosa, premiata per due anni consecutivi da Legambiente e dal Ministero dell’Ambiente. Siamo tra i pochi Comuni a cui non è stata aumentata la Tari. Il 90% dei cittadini differenzia correttamente e questo ci porta all’83,5%».

Locci nega il “terrorismo del secco”: «Non abbiamo sceriffi ma operatori e funzionari che spiegano ai cittadini come conferire correttamente i rifiuti. Il sacchetto selvaggio arriva per lo più da persone esterne, vicino alle isole ecologiche. Manca un ecocentro ma lo stiamo costruendo. Il secco è il rifiuto che incide di più sulle tasche dei cittadini: meno secco, meno paghiamo».

E conclude: «Non vedo il degrado di cui parlano. Quest’anno siamo stati l’unico Comune sardo premiato per la raccolta del secco. Le criticità esistono ma si risolvono con l’informazione. I miglioramenti sono sotto gli occhi di tutti e continueremo a lavorare per rendere il servizio sempre più efficiente».

