Dati rubati, indagati Del Vecchio jr e Arpe  

Milano. Un «gigantesco mercato di informazioni personali» e riservate acquisite il modo illecito da banche dati strategiche per l’Italia, carpite da ex appartenenti o appartenenti a polizia e Gdf, tecnici informatici e hacker per essere rivendute a clienti del mondo dell’imprenditoria non solo per fini “aziendali” ma anche familiari.

Gli arresti

È quanto ha scoperchiato l’indagine della Dda di Milano e della Dna che ha portato agli arresti domiciliari l’ex super poliziotto Carmine Gallo, amministratore delegato della Equalize, società di investigazione privata del presidente di Fondazione Fiera Enrico Pazzali, ora indagato, Nunzio Calamucci, Massimiliano Camponovo e Giulio Cornelli, titolari o soci di aziende collegate e specializzate nella sicurezza e nell’informatica. A disporre gli arresti con braccialetto elettronico è stato il gip Fabrizio Filice che ha anche firmato un provvedimento interdittivo della sospensione dal servizio per un finanziere e un agente di polizia e ha posto sotto sequestro, oltre alla Equalize, Mercury Advisor srls e Develope and Go srls. Le accuse contestate a una sessantina di persone sono associazione per delinquere finalizzata all’accesso abusivo a sistema informatico, corruzione, rivelazione del segreto d’ufficio e intercettazione abusiva e favoreggiamento. Le banche dati bucate sono i depositi di dati di forze dell’ordine, agenzia delle entrate e Bankitalia.

I nomi

Il traffico di dati è «allarmante e di dimensioni imprenditoriali», come ha spiegato il Procuratore della Dna, Gianni Melillo. Sotto inchiesta è finito tra gli altri, Leonardo Maria Del Vecchio, che avrebbe chiesto e ottenuto informazioni sui fratelli per motivi di eredità e sull’allora fidanzata, modella e attrice, Jessica Michel Serfaty e il suo braccio destro Marco Talarico. E ancora indagati sono Matteo Arpe e il fratello Fabio per l’accesso abusivo alla filiale di Alessandria di banco Bpm; l’ad di Banca Profilo Fabio Candeli e infine anche Fulvio Pravadelli, l’ex di Publitalia e direttore generale della Veneranda Fabbrica del Duomo, che avrebbe fatto spiare il cantautore Alex Britti per via della separazione da sua figlia. Sul fronte committenti, oltre a studi legali e professionali anche il gruppo Erg e la Barilla, col responsabile della sicurezza indagato. In entrambi i casi i dati raccolti riguardano alcuni dipendenti: nel primo per una sospetta attività di insider trading, nel secondo per sapere chi dall’interno dell’azienda di Parma aveva passato notizie a un quotidiano. Informazioni rubate anche ad alcuni giornalisti, fonti che Pazzali si giocava nei suoi rapporti personali con alcune persone ignare, come Daniela Santanchè (estranea alla vicenda). Tra i bersagli tanti esponenti del mondo economico e finanziario, come Paolo Scaroni, ex ad di Eni e presidente del Milan, Giovanni Gorno Tempini (Cassa Depositi e Prestiti), e il banchiere Massimo Ponzellini. Eccetto persone vicine a Letizia Moratti, «non ci sono emergenze di rilievo che portano alla politica», ha sottolineato il procuratore Marcello Viola. Il ministro Carlo Nordio lancia l’allarme: «Non saremo al sicuro fino a quando la legge e la tecnologia a nostra disposizione non riusciranno ad allinearsi alla criminalità».

