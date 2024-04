«Dati e programmazione: puntando sul digitale il turismo sbarca nel futuro» 

«Sul turismo c’è una falsa percezione che riguarda la Sardegna. Noi la pensiamo come una regione turistica, anche dall’esterno ci vedono così. Ma non è la realtà». Per essere quello che nella Giunta si dovrà occupare di quel settore (ma anche di artigianato e commercio), Franco Cuccureddu esprime una visione sorprendente: «Ma lo dicono i numeri», spiega il neo assessore, «dal turismo l’Isola trae solo l’8 per cento del suo Pil. Il dato nazionale arriva al 12».

Numeri non nuovi, in effetti, così come non è inedita la spiegazione: gli arrivi concentrati in poche settimane estive. Cuccureddu non ha ancora preso possesso dei suoi nuovi uffici, ieri sera è stato in assessorato, ma il passaggio di consegne col predecessore Gianni Chessa avverrà oggi («ma abbiamo avuto un primo colloquio molto cordiale», fa sapere): però le idee sono già abbastanza chiare. Anche perché è stato lui a ispirare una parte del programma del Campo largo su turismo e dintorni: «È un tema di cui mi occupo da sempre, come fondatore della Rete dei porti e coordinatore sardo dell’associazione dei Borghi più belli d’Italia».

A lungo sindaco di Castelsardo, già consigliere regionale col centrodestra tre legislature fa, è approdato con la lista Orizzonte Comune nello schieramento di Alessandra Todde: «Con lei – dice – c’è piena sintonia sulla necessità di rendere questo assessorato una delle chiavi dello sviluppo futuro della Sardegna. E anche sulla modernizzazione dei settori produttivi».

Nel turismo, in particolare, la digitalizzazione può aprire prospettive nuove: «Ormai chi ha più dati ha più carte da giocare, bisogna investire in quella direzione. Se conosco bene le scelte e le preferenze di chi viene in Sardegna, posso calibrare l’offerta, i prezzi e così via». E per ottenere i dati è possibile cercare accordi con vari soggetti: «Chi gestisce le carte di credito può dirci in cosa spendono i turisti, le compagnie dei telefonini sanno ricavare, dall’analisi delle celle, le destinazioni preferite. E potremmo fare altri esempi». Nel mondo digitale, tra l’altro, è possibile anche far emergere il sommerso: «Le strutture che lavorano in nero sono sempre tutte georeferenziate sul web, e tramite questa via a Castelsardo ne abbiamo scoperto 400 che poi abbiamo contattato per la regolarizzazione. Non dobbiamo fare il lavoro della guardia di finanza, ma è giusto limitare la concorrenza sleale».

Il ragionamento di fondo è che l’industria turistica deve passare da un’organizzazione estemporanea a un’attenta programmazione. In senso ampio: «Dobbiamo anche pensare a formare le professionalità necessarie», osserva l’assessore, «in sinergia con gli assessorati all’Istruzione e al Lavoro». Pure questo corrisponde agli intenti enunciati da Todde: «Ma io sono pienamente convinto della necessità di collaborare», prosegue Cuccureddu, «anche con i Trasporti. Attualmente il piano del trasporto pubblico locale valuta le esigenze degli spostamenti per studio e lavoro o per curarsi, ma non tiene conto del traffico turistico: inconcepibile». Serviranno nuove leggi per i vari s ettori, conclude, «ci sono anche proposte delle passate legislature che potremmo recuperare. Ma in alcuni casi basterà attuare norme già esistenti».

