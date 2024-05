Dati e privacy, l’ateneo di Cagliari al fianco delle aziende 

Diffondere la cultura della privacy tra le piccole medie imprese: è l’obiettivo del progetto Arc II, avviato dal Garante per la protezione dei dati personali e cofinanziato dalla Commissione europea, dedicato appunto alla protezione dei dati personali, che ieri ha fatto tappa a Cagliari nell’Aula magna della facoltà di Ingegneria, attraverso due seminari gratuiti: “Le figure privacy e gli adempimenti” e “Le sanzioni”.

Il progetto vuole dunque migliorare la conoscenza e la comprensione tra le piccole e medie imprese dei loro obblighi in materia di protezione dei dati. Le principali Università coinvolte sono quelle di Firenze, Zagabria e Bruxelles, ma sono diverse quelle italiane che hanno preso parte al progetto, tra cui quella di Cagliari.

«Ancora oggi c’è scarsa consapevolezza di tutto l’impianto normativo, questi eventi formativi servono proprio per familiarizzare meglio con questi adempimenti privacy, affinché non diventino una croce, un problema per le imprese, cosa che troppo spesso purtroppo succede», ha detto Massimo Farina, docente di Informatica giuridica e responsabile della protezione dei dati dell’Ateneo cagliaritano che ha coordinato i lavori. «La nostra stessa Università ha già avviato un percorso di questo tipo verso le piccole medie imprese e con L’Unione Sarda ha messo in piedi un progetto che riguarda molte aree scientifico disciplinari, ma la tappa ha riguardato proprio il tema della cultura della privacy».

Il progetto ha inoltre portato alla realizzazione di uno strumento digitale denominato “Olivia” per la conformità al Gdpr che sarà sviluppato in formato open source (gestito attraverso collaborazione aperta e gratuita), in modo che tutte le autorità di protezione dei dati possano adattarlo alla propria legislazione e lingua nazionale, e che le Pmi di tutta l’Unione europea possano usufruirne.

«Il garante attraverso questo progetto ha cercato di aiutare, attraverso un percorso formativo per l’utilizzo dell’applicazione e poi attraverso tutta una serie di seminari, le piccole medie imprese a destreggiarsi con questi adempimenti relativi alla privacy», ha evidenziato Luciano Versace, responsabile del progetto.

