Dati e analisi per programmare il turismo sardo 

Decine di dati raccolti all’Infopoint (ma non solo) dai quali partire per tracciare la rotta del turismo dell’intera Isola. Questo il nocciolo del convegno “Dal dato alla destinazione: scenari futuri per il turismo del territorio”, organizzato da Comune e Fondazione Oristano. «Se l’obiettivo era analizzare i dati sulla presenza turistica in città ma soprattutto di mettere a confronto gli attori principali per una corretta programmazione, abbiamo centrato l’obiettivo», commenta l’assessore al Turismo, Luca Faedda. «Quando parliamo di turismo dobbiamo pensare che il problema non è solo quello dei trasporti, ma forse la nostra offerta non è adeguata alla domanda», ha detto Pierangelo Orofino, dirigente della Regione. Giulia Contu (presidente del Comitato turismo della Fondazione) ha illustrato i dati elaborati dall’Infopoint mentre i ricercatori universitari Maurizio Romano e Marco Ortu hanno incentrato gli interventi sull’importanza delle recensioni e sull’analisi del turismo costiero e insulare.

«Oristano vale il 3% del turismo isolano e la Sardegna il 3% del turismo nazionale. Questo deve farci capire che l’Isola non è al centro dell’Italia e tanto meno del mondo. Mare, spiagge, storia e natura non sono sufficienti», ha concluso Paolo Manca, presidente di Federalberghi. ( m. g. )

