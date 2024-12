Dati alla mano, Nicola non ha torto 

Venezia-Cagliari sarebbe dovuta finire con una netta e serena vittoria dei rossoblù, stando ai numeri. Ma il risultato tradisce le statistiche della gara. Il possesso palla per esempio: 68% per il Cagliari, 32% per il Venezia, ma questo ha prodotto sostanzialmente lo stesso numero di tiri tra le due squadre. Rispetto al passato, i rossoblù hanno tirato di più in porta, con il 50% di conclusioni nello specchio della porta, spesso troppo centrali, servite per esaltare il portiere avversario. Risultato ancora una volta il migliore della gara. Capitolo cross: dall’inizio del campionato sono stati 386, al secondo posto dietro la Lazio. A Venezia sono stati 30 (contro i 10 dei padroni di casa), ma solo 6 sono risultati utili. Troppo pochi se in area hai giocatori efficaci di testa Pavoletti e Piccoli, che nei corner – di quelli battuti il Cagliari è al primo posto – da Mina, Luperto e Deiola.

A nulla sono valse le prestazioni positive di Makoumbou (96% passaggi riusciti e 41 palloni in avanti completati) e Augello che, oltre all’assist per Pavoletti, ha confezionato 5 passaggi chiave non sfruttati dai compagni. Insomma, il risultato di Venezia è il più classico dei paradossi matematici, quando l’esito va in contrasto con la dimostrazione del teorema. Ma purtroppo non è più l’eccezione alla regola.