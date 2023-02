«Datemi i soldi dell’eredità» 

Luciano Murru, 66 anni, di Bari Sardo, è erede testamentario della madre, scomparsa nel 2020. Il lascito ammonta a poco meno di 300 mila euro. Somma conservata in un libretto di risparmio Poste Italiane intestato alla defunta Edvige Mulas. Da mesi il denaro, nonostante le ripetute sollecitazioni, non verrebbe reso disponibile. Murru, assistito dall’avvocato Stefano Piras, ha più volte diffidato le sedi centrali di Poste Italiane di Cagliari, di Roma e di Bari Sardo per ottenere la somma. Alla luce dei continui rifiuti ha notificato una denuncia per omissione di atti d’ufficio nei confronti della direttrice dell’ufficio di Bari Sardo. Poste Italiane, interpellata sull’argomento, si è riservata di dare la propria versione dei fatti nei prossimi giorni. Il giornale, lungi dal voler stabilire eventuali responsabilità, si limita a riportare i fatti nell'interesse dei lettori per una vicenda misteriosa fin dal principio.

La storia

La storia comincia nel 2020 con la morte di Edvige Mulas. Il 118 parla di decesso causato da arresto cardiocircolatorio. La donna è da tempo al centro di beghe familiari con tanto di denunce incrociate, forse legate a questioni di eredità. Litigi e tensioni certificati dagli inquirenti. Edvige Mulas aveva sottoscritto un testamento privato. Murru si reca da un notaio per la pubblicazione, ma i parenti avanzano sospetti prima sulle cause della morte della signora e poi sulla falsità del testamento. Nella casa dell’anziana signora arrivarono perfino i Ris. L’inchiesta, fascicolo aperto contro ignoti, e condotta dalla Procura della Repubblica di Lanusei, finirà con l’archiviazione. L'ipotesi di reato era morte sospetta per causa violenta. Finita l’indagine in un nulla di fatto ai beni della donna vengono tolti i sigilli. Il testamento ritenuto genuino dagli esperti calligrafi viene anch’esso dissequestrato e pubblicato dal notaio.

Il nodo

Quale è il problema? Murru sostiene come Poste Italiane da marzo, quando la vicenda giudiziaria è stata archiviata, non abbia messo a disposizione i soldi depositati in un conto corrente, «nonostante siano stati espletati gli atti di successione e siano stati forniti a Poste copia del testamento olografo e del provvedimento di dissequestro della Procura della Repubblica», dice l’avvocato Stefano Piras. È possibile tuttavia che Poste abbia ottimi motivi per non farlo.