«Dateci uno spazio per il mercatino» 

«Ci risiamo, gioca il Cagliari e salta il nostro mercatino, non se ne può più. Siamo stufi di dipendere dagli orari delle partite: è ora che il Comune trovi una soluzione a lungo termine perché noi campiamo di questo e non possiamo permetterci di perdere una sola giornata di lavoro». A protestare a gran voce - dopo la decisione del sindaco Massimo Zedda di sospendere il mercatino per motivi di ordine pubblico in concomitanza dell’incontro tra Cagliari e Bologna, in programma domenica alle 15 alla Unipol Domus - sono gli oltre 600 ambulanti (hobbisti e venditori di oggettistica) che ogni settimana, da oltre un lustro, danno vita al tradizionale mercatino all’aperto nell’area del parcheggio “Cuore”, vicino al vecchio stadio Sant’Elia.

Coro di proteste

A parlare per tutti è Giorgio Atzori, 51 anni, rappresentante del Comitato spontaneo degli espositori nonché curatore del gruppo Fb “Mercatino Cuore”, che vanta migliaia di iscritti. «Chiediamo al Comune che si trovi un’alternativa perché questo problema si trascina da troppo tempo e non si può andare avanti così», si sfoga. «Voogliamo certezze, abbiamo già avuto in passato un incontro con l’assessore allo Sviluppo economico, Carlo Serra, ma non è cambiato niente. La nostra paura è di saltare tante domeniche di lavoro». Non solo per le partite ma anche a causa del maltempo. «Quando piove, infatti, si allaga tutto perché l’acqua non defluisce regolarmente. Urge pertanto individuare un’altra area e noi abbiamo proposto, già dall’anno scorso, la Fiera di viale Diaz, che è sempre chiusa, oppure l’ex città-mercato di Pirri, che rappresenterebbe ugualmente un’ottima soluzione». Ma senza esito. «Come faremo, inoltre, quando partiranno i lavori per la realizzazione del nuovo stadio? A queste cose bisogna pensarci ora, non all’ultimo momento, altrimenti per noi sarà un dramma. Ciò che non si vuole capire, infatti, è che il mercatino rappresenta per tante famiglie l’unico modo per portare il pane a casa».

In Aula

E l’opposizione in Consiglio comunale va all’attacco. «In occasione della mia interrogazione della scorsa primavera», ricorda il consigliere Ferdinando Secchi (Lega - Anima di Sardegna), «ci furono rassicurazioni da parte del Comune che si sarebbero studiate delle soluzioni, ma non sembra che ad oggi siano state trovate, con il risultato che gli operatori del mercatino sono preoccupati e allo stesso tempo danneggiati dalle chiusure del parcheggio Cuore in occasione delle partite. Sembra paradossale che non si riesca a trovare una soluzione per poter consentire agli hobbisti di vendere i loro prodotti e nel contempo non creare problemi di ordine pubblico o di sicurezza anche quando ci sono manifestazioni vicine e il Cagliari gioca in casa alle 15. Il mercato Cuore è importantissimo per tante famiglie che devono fare continuamente i conti con gravi difficoltà finanziarie. L’aspetto sociale, insomma, è fondamentale e non va dimenticato».

RIPRODUZIONE RISERVATA