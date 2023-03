«Dateci una sede dignitosa» 

«La scuola non è solo un luogo di formazione e di lavoro, è una grande famiglia democratica: e la democrazia ha bisogno di spazi adeguati, sicuri e belli, per crescere e rafforzarsi», ha dichiarato Paola Mura, docente di italiano e latino e componente del comitato di oltre duemila persone (compresi i genitori degli studenti) che si sta mobilitando per la salvezza dell’istituto scolastico. «Noi cerchiamo risposte certe per il nostro futuro, una scuola nostra, sicura, agile e a norma», fa eco Sara Nacini, rappresentante degli studenti.

L’occasione si è manifestata proprio a ridosso delle parole del ministro all'apertura della Fiera Didacta di Firenze di qualche giorno fa, che aveva dichiarato la volontà di voler costruire una scuola accogliente con spazi adeguati e sostenibili. La risposta del popolo dell’Alberti è stata chiara e immediata: «È un’idea bellissima che trova d’accordo tutti noi. Immaginiamo che prima di questo ci si vorrà occupare di mettere in sicurezza gli edifici, dotarli di una coibentazione efficiente, trovare qualche fondo almeno per stuccare le crepe e mettere il sapone nei bagni, ma è talmente evidente che lo diamo per scontato», si legge nella lettera.

La struttura del liceo è difatti concessa in affitto dall’Autorità portuale dal 1972, quando il liceo nacque per assicurare ai pendolari dell’hinterland cagliaritano il diritto allo studio. Ora, dopo oltre 50 anni di incertezze, l’Alberti dice basta con una lettera accorata al ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara e con un’assemblea pubblica giovedì alle 10,30, nel lungomare accanto alla sede storica del liceo.

Su studenti, insegnanti e personale del liceo scientifico e linguistico dell’Alberti di viale Colombo pende un avviso di sfratto. Significa che a settembre, in concomitanza dell’inizio del nuovo anno scolastico, non sanno se avranno a disposizione la loro sede di viale Colombo.

Edifici fatiscenti

Le accuse partono dalle considerazioni economiche fatte proprio sull’area in cui sorge la sede dell’Alberti, «che la stessa Autorità e la Città metropolitana» - si legge ancora - «stanno rilanciando in questi anni proprio per la sua rilevanza paesaggistica e strategica: il porto, l’area fieristica, un bel percorso cicloturistico e sportivo, la basilica di Bonaria. Il problema è che una scuola in quest’area viene giudicata improduttiva. Anche se produce intelligenze e competenze. Sembra non esserci, oggi, alcun progetto concreto per il nostro liceo Alberti: se la nostra sede verrà destinata ad altro noi verremo dislocati in extremis ove forse i nostri studenti, i pendolari in particolare, non potranno arrivare se non con grande dispendio di carburante, tempo, denaro».

