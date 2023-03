«Dateci un ufficio temporaneo» 

Chiude, per lavori, l’ufficio postale e il sindaco per attenuare i disagi chiede l’impiego di una struttura mobile o in alternativa di un bus navetta per Monastir, sede dell’ufficio più prossima. Succede a Ussana dove Poste italiane ha programmato per aprile (dal 5 al 26) la chiusura dell’ufficio postale di piazza IV Novembre. Il disservizio avrà ripercussioni sull’utenza. Da qui la richiesta del sindaco Emidio Contini. «Si chiede, al fine di attenuare i grossi disagi che saranno arrecati alla popolazione, soprattutto quella anziana, di prevedere la fornitura il loco dei servizi ordinari impiegando strutture mobili già utilizzate in passato in occasione di lavori di ristrutturazione analoghi o in subordine un servizio navetta di collegamento con l’ufficio di Monastir».

«Nello scusarsi con i cittadini per i temporanei disagi, Poste Italiane comunica di aver predisposto, dal 6 aprile e per tutta la durata dei lavori, uno sportello dedicato presso la vicina sede di Monastir disponibile al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35”, risponde l’azienda che si sofferma sull’importanza dell’intervento. «I lavori di ammodernamento previsti presso l’ufficio postale di Ussana rientrano nell’ambito di “Polis - Casa dei Servizi Digital”, il progetto dell’azienda finalizzato a rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione nei Xomuni con meno di 15 mila abitanti. In Sardegna, come nel resto del Paese, con “Polis” l’azienda intende garantire con interventi concreti sui propri presidi il mantenimento dei servizi anche nelle piccole realtà, spesso oggetto di abbandono da parte delle aziende e degli istituti, contribuendo ad arginare il fenomeno dello spopolamento, particolarmente diffuso nelle aree interne dell’Isola», si legge in una nota di Poste italiane. Parola d’ordine: ridurre quindi al minimo la durata della chiusura. «Nello specifico, l’azienda è riuscita a contenere in venti giorni la durata dei lavori e a riprogrammarli in modo tale da consentire il pagamento delle pensioni, sia di questo mese sia del prossimo, presso la consueta sede di piazza IV Novembre. L’ufficio postale di Ussana, pertanto, sarà chiuso dal prossimo 5 aprile e riaprirà nella stessa sede completamente rinnovata, salvo imprevisti, il 27 aprile».

RIPRODUZIONE RISERVATA