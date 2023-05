«Dateci un fisiatra o smetto di mangiare» 

Pronto a fare lo sciopero della fame: Enrico Melis, vicesindaco di Isili, lancia la sua sfida alle difficoltà della sanità territoriale. Una protesta che si fonda sull’esperienza personale: la moglie, malata di sclerosi multipla da 25 anni, da tre mesi non fa fisioterapia.

La sua è una minaccia?

«Sì, lo è. Bisogna fare così: con le buone maniere nessuno ti ascolta. Ci penso da tanto tempo e mi sono convinto che solo con atti eclatanti ci si può far sentire. Da amministratore mi vergogno per questo, ma qui tutti prendono e nessuno dà. Se la situazione non si risolve entro il mese inizierò il mio sciopero».

Che difficoltà comporta la mancanza di un fisiatra nel territorio?

«Solo chi ha un malato in casa capisce cosa vuol dire la mancanza di medici e soprattutto di specialisti. L’assistenza domiciliare è importante: se un familiare è allettato è normale che sia il medico a dover andare a casa. Senza un adeguato supporto il malato tende a lasciarsi andare, a chiudersi in sé stesso. Perché non mandare lo specialista almeno una volta a settimana, magari offrendogli degli incentivi?»

La situazione è davvero così preoccupante?

«Mancano tante figure: non solo il fisiatra ma anche il geriatra, il chirurgo, l’oculista, il neuropsichiatra infantile e altre ancora. Lo abbiamo segnalato tante volte».

Le persone come stanno affrontando il problema?

«La gente sta rinunciando a curarsi: qualcuno va nel privato, ma la maggior parte non si sposta. Bisogna dare alle persone la possibilità di curarsi nel proprio paese. L’ospedale e i poliambulatori del territorio sono al posto giusto: perché non riempirli?»

Il problema della sanità non è di oggi.

«Sì, è vero: da vent’anni a questa parte a Isili si è sempre tagliato, e non solo nella sanità. Sono un amministratore da più di dieci anni: nessuna parte politica ha risolto i problemi. Manca una programmazione: se si programmasse si potrebbero valutare le risorse a disposizione e cercare di risolvere i problemi».

La carenza di medici è un problema generale.

«Certo, ma bisognerebbe parlarsi, perché qualcuno disposto a venire a Isili c’è».

Come si potrebbe cambiare questa situazione?

«Dando servizi e migliorando la viabilità, un fattore determinate per collegare il nostro territorio. Tutti si sono riempiti la bocca del rilancio delle zone interne ma nessuno ha fatto nulla. Capisco che la situazione sia difficile, così come è difficile portare i medici qui da noi: per questo abbiamo bisogno di poter offrire qualcosa, così che chi decide di venire decida anche di restare».

Secondo lei perché si è arrivati a questo punto?

«Manca sicuramente il peso politico: non siamo uniti e – come ho già detto – solo chi alza la voce ha più attenzione».

Sonia Gioia

RIPRODUZIONE RISERVATA