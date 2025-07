«Dateci un centro dialisi al Cto» 

«Basta promesse e disagi per i pazienti, il centro dialisi di Iglesias sia trasferito all’ospedale Cto». L’associazione nazionale emodializzati dialisi e trapianto (Aned) scende per l’ennesima volta in campo per denunciare che tutte le promesse fatte ai pazienti fino a oggi sono state puntualmente disattese. L’associazion è da anni in prima linea per la difesa e la tutela dei diritti dei pazienti dializzati e trapiantati, con l’obiettivo concreto di non sottovalutare o dimenticare le difficoltà di tanti pazienti, che ogni giorno, lottano per la loro salute.

La struttura

Il servizio dialisi è dislocato presso il presidio ospedaliero del Santa Barbara «ma c’è un progetto in campo da anni – spiega Annibale Zucca, presidente dell’Aned di Iglesias, Annibale Zucca – per trasferirlo all’ospedale Cto, in una struttura moderna e funzionale». Secondo quanto previsto e contemplato nel progetto della Asl, è stata stanziata molti anni fa una somma di denaro pari a un milione e mezzo di euro proprio per il nuovo reparto di dialisi del presidio ospedaliero Cto, come conferma anche una delibera del direttore generale della Asl del Sulcis Iglesiente (esattamente la numero 667 del 22 agosto 2024). In più occasioni è stato richiesto un incontro con il commissario straordinario della Asl del Sulcis Iglesiente, ma ad oggi, questa richiesta non è stata accolta: «Una situazione che dura da troppo tempo, – continua Zucca – ormai sono passati otto anni da quando è stato presentato il progetto per accogliere nell’ospedale Cto una struttura nuova, moderna e funzionale. Abbiamo necessità di un servizio migliore, in locali più idonei, e moderni anche sotto il profilo, strutturale. I medici e il personale del servizio dialisi svolgono scrupolosamente il loro lavoro, ma quando si verificano situazioni di criticità i pazienti devono rivolgersi al presidio ospedaliero di Carbonia». Il denaro da investire, all’Aned ne sono certi, è disponibile da molto tempo, ma il progetto è fermo sulla carta: «Troviamo anhe assurda l’attesa per un incontro che abbiamo chiesto più volte al commissario straordinario, ma per ora, non abbiamo ricevuto alcuna risposta».

L’azienda sanitaria

Sul fronte amministrativo, la dirigenza della Asl del Sulcis Inglesiente, risponde, per mezzo di un comunicato, di essere a conoscenza della richiesta di un incontro con l’associazione Aned, «ma a causa dei numerosi impegni non è stato ancora possibile fissare un appuntamento con il commissario straordinario Andrea Marras. Si precisa - dichiara la Asl – che in riferimento al trasferimento del servizio dialisi, dal Santa Barbara al Cto non vi è alcuna battuta d’arresto nel progetto, sono attualmente in corso attività volte alla risoluzione di aspetti tecnici e finanziari, indispensabili per potere avviare i lavori di ristrutturazione e adeguamento dei locali e per avviare il servizio verosimilmente per la seconda metà di settembre».

