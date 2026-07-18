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Sestu.
19 luglio 2026 alle 00:34

«Dateci tempi certi per i campi sportivi» 

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Due campi da tennis e uno da calcio. Sono il cuore dello sport nel quartiere Dedalo di Sestu. Abbandonati a se stessi, da tantissimo tempo non hanno una gestione. Il tema è tornato alla ribalta nell’ultima seduta di Consiglio Comunale, oggetto dell’interrogazione della capogruppo Pd Michela Mura. C’è infatti un nuovo progetto di gestione. «Si tratta di impianti importantissimi per i residenti, le associazioni e tutta la città, da anni chiedono la restituzione alla pubblica fruizione di uno spazio inutilizzabile», ha spiegato la consigliera, «il progetto prevede anche un punto ristoro, vogliamo conoscere i tempi, gli obblighi del proponente».

«Il soggetto in questione è la società sportiva Spinlab Sist, che ha previsto di gestire gli impianti per 15 anni», ha risposto il vicesindaco e assessore all’Urbanistica Massimiliano Bullita, «mentre il punto ristoro a servizio della struttura consentirà ai gestori di rientrare con le spese. Stiamo svolgendo tutti i passi, compresa un’evidenza pubblica per vedere se ci sono altri proponenti, entro la fine dell’estate». Ma è scontro sulle tariffe: «Chiediamo se ci saranno agevolazioni per i residenti e per le persone con disabilità», ha domandato Mura. «Impossibile saperlo per ora», ha replicato Bullita.

Oggi tanti, soprattutto ragazzini, giocano qui. C’è anche una nuova rete per il tennis. Ma tutto è lasciato alla cura dei volontari. Come quando i ragazzi e ragazze di Plastic Free hanno ripulito le tribune e la zona vicina da centinaia di chili di rifiuti lasciati dai soliti incivili.

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