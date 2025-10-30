«Dateci l’ex caserma militare» 

Chiedere è lecito, specie se il fine è nobile: garantire alla polizia locale una sede più moderna e funzionale. Ma tra le buone intenzioni del Comune e la realtà del ministero della Difesa c’è una distanza che, almeno per ora, sembra incolmabile: a Roma, dell’ex Caserma dell’esercito in viale Repubblica, non sembrano avere alcuna intenzione di disfarsi.

La lettera

Il sindaco, Massimiliano Sanna, con una lettera indirizzata all’assessore regionale agli Enti Locali, Francesco Spanedda, ha avanzato la proposta di acquisire la struttura per farne la nuova sede del Comando della polizia locale. L’idea nasce da una constatazione semplice: quella attuale, nel centro storico, è ormai inadeguata. «L’edificio – scrive il sindaco – presenta limiti strutturali e logistici che ne compromettono la piena funzionalità, rendendo urgente individuare spazi adeguati e moderni».

Polizia locale

Massimiliano Sanna evidenzia come «le funzioni della polizia locale si siano notevolmente ampliate: oltre alla vigilanza e al controllo del territorio, il Corpo è oggi impegnato nella sicurezza stradale, nella mobilità sostenibile, nell’educazione civica e nella collaborazione interforze». Una crescita che, però, si scontra con la ristrettezza degli uffici e l’impossibilità di ospitare mezzi e attrezzature in spazi adeguati. Da qui la scelta di guardare a quella grande area di viale Repubblica, ormai silenziosa dopo la chiusura del Raggruppamento unità difesa (Rud).

«I sopralluoghi effettuati – aggiunge Sanna – hanno evidenziato caratteristiche strutturali e logistiche idonee ad accogliere le attività della polizia locale, rappresentando un’occasione concreta per dotare il Comando di una sede efficiente e pienamente integrata nel tessuto urbano».

Nessuna dismissione

L’idea ha un senso ma non ha i presupposti. Perché se è vero che il Rud ha cessato le attività a Oristano, è altrettanto vero che il ministero della Difesa non ha mai formalmente dismesso la struttura. Anzi, secondo informazioni acquisite dal Demanio, l’intenzione sarebbe quella di mantenere la piena disponibilità dell’immobile, valutando addirittura nuovi utilizzi interni.

Tradotto: la caserma non è “ex” nel senso che sperava il Comune. Nessuna procedura di rilascio, nessuna ipotesi di concessione o trasferimento. L’edificio resta un bene militare e la Difesa, almeno al momento, non intende cederlo. Un ostacolo che congela, di fatto, le ambizioni dell’amministrazione Sanna.

«La polizia locale – ricorda il sindaco – è il presidio più vicino ai cittadini, punto di riferimento per la sicurezza, la viabilità e l’educazione civica. Merita una sede all’altezza del suo impegno e delle nuove sfide che la città affronta ogni giorno».

Parole condivisibili, certo, ma che rischiano di restare lettera morta: il sindaco chiede, la Regione ascolta, il Demanio osserva e il ministero della Difesa, silenzioso ma deciso, tiene la chiave.

RIPRODUZIONE RISERVATA