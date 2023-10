«Dateci fondi per il nuraghe» 

L’importanza del complesso nuragico di “Su Casteddu de Fanaris” è stata illustrata, a Roma, al sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi. Il consigliere comunale Maurizio Ena si è recato a Roma per chiedere i finanziamenti necessari alla sua valorizzazione. Ena, inoltre, ha illustrato le iniziative intraprese dal Comune, messe in campo per valorizzare il sito nuragico, risalente alla tarda metà dell’età del bronzo. Si tratta di un nuraghe di tipo complesso, situato lungo il confine con Vallermosa, costituito da una torre centrale alla quale vennero successivamente addossate altre otto torri, fino a formare un bastione. Oggi, l’imponente costruzione megalitica è ricoperta da vegetazione e detriti; perciò l'amministrazione comunale si è affidata a un professionista per elaborare un progetto di salvaguardia e valorizzazione. (a. cu.)

