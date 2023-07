«Dateci certezze sulla chiusura del mercato» 

Saranno le vittime “collaterali” della chiusura del mercato civico di San Benedetto. Ruspe, operai e, soprattutto, pochi parcheggi incideranno negativamente anche su chi gravita nelle vicinanze della struttura comunale che da gennaio dell’anno prossimo chiuderà per radicali interventi di ristrutturazione e traslocherà nella struttura provvisoria di via Nazzari. I commercianti di via Tiziano, via Cocco Ortu, via Pacinotti, via Monti, via Lai sono ben consapevoli che saranno anni durante i quali i bilanci subiranno ristrettezze e sono pronti ad affrontare la battaglia. Quello che non digeriscono è il fatto che nessuno ha pensato a loro, alle loro difficoltà cercando soluzioni che possano in qualche modo tamponare la crisi. Ma la preoccupazione maggiore è legata ai tempi dell’intervento e a possibili slittamenti della riapertura.

Momento difficile

Francesca Fadda, a capo dell’omonima catena di negozi di bricolage. «Il nostro punto vendita di via Cocco Ortu ne risentirà. La chiusura sarà un momento difficile per le aziende della zona. Il mercato attira gente da tutta la città ed è proprio quella clientela che perderemo. Speriamo solo che vengano rispettati i tempi e la struttura diventi più bella e attrattiva di prima». Sulla stessa linea Francesco Fanni, responsabile del centro Trony della stessa via. «Siamo spaventati perché non è stata ancora stabilita la tempistica. Nessuno ci mai detto niente, non siamo stati coinvolti. Mai un contatto con il Comune, le uniche informazioni le leggiamo sui giornali. Di certo, invece, registreremo un notevole calo di fatturato perché con il cantiere ci sarà una notevole diminuzione dei parcheggi per i clienti e per lo scarico merci e un aggravio dei costi per la consegna della merce. Raggiungere il nostro punto vendita sarà complicato». La speranza è l’ultima a morire. «Ci auguriamo che i disagi, in prospettiva, possano essere visti come un investimento».

Futuro preoccupante

Roberto Meloni lavora in un’enoteca di via Pacinotti. «Non abbiamo notizie su come si evolverà la vicenda. È scontato che se eliminano parcheggi l’affluenza sarà minore». Sulla zona aleggia uno spettro. «Abbiamo paura di fare la fine di via Dante, dove molte attività stanno chiudendo».

Anche per Gianfranco Ghirra, titolare di un negozio di calzature in via Tiziano, l’aspetto più inquietante è la scarsa diffusione delle comunicazioni relative ai lavori. «È una notizia che ci ha preso di sorpresa, navighiamo nel buio. Con il trasloco del mercato non ci sarà più la clientela di passaggio, prevediamo un crollo degli affari del 20 per cento». Ghirra non alza bandiera bianca. «Dobbiamo stringere i denti per tre anni sperando che vengano rispettati i tempi e che il quartiere sia rivitalizzato».

Più scettico Sergio Frau, proprietario di una rivendita di casseforti e chiavi in via Monti. «Trasferimento del mercato? Ci crederò solo quando vedrò quello di via Nazzari». Per il commerciante la critica è la stessa dei colleghi. «Non sappiamo niente, a oggi solo chiacchiere. Nessuno si è mai degnato di spiegarci cosa succederà». Gli affari? «È chiaro che quando chiuderà San Benedetto ci saranno ripercussioni anche per noi».

RIPRODUZIONE RISERVATA