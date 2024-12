«Date una casa ai cani maltrattati» 

La prima a trovare casa è stata Ciccina. Il maiale vietnamita che si trovava, anche lui, nel canile lager di Santu Lianu sgomberato lo scorso ottobre, è stato accolto in una comunità ad Assemini. Fuori dall’inferno, e adesso libero di stare in mezzo al verde seguito da tante persone.

Ok agli affidi

La stessa sorte che attende tutti i 223 cani sequestrati dalla struttura degli orrori nella campagna quartese, tenuti in condizioni critiche tanto che le due proprietarie sono state denunciate per maltrattamenti sugli animali, oltre che per gestione illecita dei rifiuti.Dopo le varie cure e controlli adesso il 20 per cento dei cani è in grado di uscire dalla struttura sanitaria Cave Canem di Serdiana dove si trovano a spese del Comune, e di trovare una famiglia e una speranza di vita.Non è però tempo di adozioni: per quelle bisognerà attendere il processo, perché fino ad allora cani e gatti restano tutti sotto sequestro. Si potrà però avere il cambio di custodia giudiziaria, dopo presentazione di un’istanza al Pm o al giudice che dovranno dare l’ok definitivo.

L’appello

«Stiamo seguendo quotidianamente l’andamento della situazione», assicura il vice sindaco Tore Sanna, «chiaramente nel rispetto di tutte le norme. Lanciamo ancora una volta un appello alle associazioni, che ci diano una mano ad affrontare questa emergenza drammatica, per poter procedere da subito con il cambio di custodia, ovviamente dopo avere presentato l’istanza al pm». Anche i privati, «attraverso magari le stesse associazioni» aggiunge Sanna, «possono farsi avanti per chiedere di prendere con sé qualcuno di questi cani. Noi saremo ben felici di metterci a disposizione per favorire questa presa in custodia».Poi si potrà passare alle adozioni con il cambio del microchip. Per ora tutti i 223 cani sono chippati a nome delle due donne. Tutti tranne due che risultano con microchip intestato ad altro proprietario per cui, sempre in accordo con il magistrato, sono in corso le verifiche del caso. Potrebbe trattarsi di qualche cane di cui i proprietari avevano denunciato la scomparsa.

Dal canile

Come stanno adesso i cani, lo racconta il patron del canile Shardana Salvatore Magliani: «La situazione non è delle migliori» spiega, «ci sono molti cani anziani, ciechi, malati. Stanno tutti facendo le profilassi». Per ognuno, «sarà consegnata la scheda clinica con eventuali patologie e farmaci da prendere. Noi ci metteremo a disposizione per eventuali cure e recupero. Tanto lavoro da fare invece c’è con quelli che si dimostrano più aggressivi come i pitbull. Ma ripeto, se chi avesse intenzione di prenderli si presenta con il foglio del magistrato, troveremo il cane che potrà lasciare la struttura». Sono stati proprio gli operatori del canile Shardana a sobbarcarsi un lavoro enorme per lo sgombero, riuscendo, nell’arco di una sola giornata, a portare via tutti i 223 cani senza traumatizzarli.

RIPRODUZIONE RISERVATA