«Date subito un altro tetto agli anziani» 

Quale sarà la sistemazione per gli anziani, ospiti della struttura di viale Nenni che, dal 5 settembre scorso, dopo il crollo del soffitto, sono stati trasferiti in altre strutture del territorio, lontani da Macomer? L’interrogativo ha innescato un aspro dibattito l’altro ieri sera in Consiglio comunale. «Stiamo valutando una soluzione per individuare una struttura appropriata per gli ospiti della casa dell'anziano, che garantisca il massimo grado di benessere e sicurezza ai sui ospiti attuali e futuri e delle loro rispettive famiglie». A dirlo è stata l'assessora ai Servizi sociali e vice sindaco, Maria Luisa Muzzu, a fronte di una interrogazione degli esponenti all'opposizione, Luca Pirisi e Luciana Uda. Di fatto, la casa dell'anziano dal momento del crollo è stata dichiarata inagibile.

Soluzioni ipotizzate

«Superata l'emergenza del momento - ha chiarito in aula Maria Luisa Muzzu - l'amministrazione comunale ha dato incarico a un ingegnere strutturista perché verificasse la situazione dell'immobile. Il professionista sta provvedendo ad analizzare la situazione statica dell'edificio su cui dovrà relazionare per quantificare i danni e i costi degli interventi per una messa in sicurezza dell’edificio».

La replica

«Risposte solo a metà», ha ribattuto Pirisi. «Vogliamo dettaglio sulle tempistiche per la manutenzione straordinaria, per mitigare i disagi degli utenti e dei familiari. È passato circa un mese dal crollo, ancora non è stata trovata una soluzione. Come si intende procedere? Non possiamo far aspettare gli anziani, lontani dalla loro cittadina e dai familiari». Maria Luisa Muzzu ha risposto: «Le scelte che opereremo al riguardo dovranno per forza di cose essere supportate dalla stima dei danni e dai tempi di realizzazione dei lavori di recupero o ristrutturazione, quale presupposto necessario perché la eventuale richiesta di finanziamento che formalizzeremo sia basata su dati certi e certificabili». Pirisi ha risposto a muso duro («occorre pensare ad una alternativa»), ma la vice sindaco ha controreplicato: «Abbiamo già individuato una struttura adeguata alle norme che potrebbe essere utilizzata nell'immediato per ospitare solo il centro diurno per anziani, al contempo stiamo valutando una soluzione per l'individuazione di una struttura appropriata e conforme per gli ospiti della casa dell'anziano, che garantisca il massimo grado di benessere e sicurezza ai suoi ospiti e la serenità delle loro rispettive famiglie».

