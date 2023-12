«Date sostegno, non voti in condotta» 

Per prevenire fatti come l’accoltellamento di Capoterra serve innanzitutto cura delle fragilità e sostegno psicologico, attraverso l’opera di un insegnante specializzato a disposizione di chiunque sia iscritto a scuola, e non tanto una misura come il ritorno del voto in condotta. La Garante per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza della Regione Sardegna prende posizione contro le «proposte deboli e insufficienti del Governo» e sottolinea il carico di angoscia e responsabilità che episodi del genere, oltre alle conseguenze dirette del loro carico di violenza, inevitabilmente creano in chi nelle scuole lavora quotidianamente.

«Misure deboli»

Ieri Puligheddu ha scritto una lettera aperta al ministro dell’istruzione Giuseppe Valditara, invitandolo a «intervenire immediatamente per mettere in campo tutte quelle misure di prevenzione e di riforma del sistema scolastico che non possono più essere rinviate». Per la garante «è solo per un caso fortuito» se l’episodio non si è verificato dentro la scuola: il coltello era «custodito dentro lo zaino del minore. Epilogo che avrebbe innescato uno strascico infinito di impossibili responsabilità, in capo ai rispettivi docenti di classe. Situazione che comprensibilmente preoccupa coloro che operano e si adoperano quotidianamente a promuovere una cultura del rispetto, contrastando con ogni mezzo, violenza, disuguaglianze, bullismo, povertà educative, dipendenze, dispersioni etc. Così come è in queste ore comprensibile l’ansia degli studenti e delle studentesse e delle loro famiglie che, nonostante tutte le fragilità e i dubbi verso i tradizionali modelli educativi, vedono la scuola come luogo sicuro di aggregazione e socialità, protetto dalle insidie che circondano il perimetro istituzionale».

Per Carla Puligheddu«il voto di condotta (peraltro già previsto), non rappresenta l’antidoto alla violenza ma può, piuttosto, assumere la dimensione della sfida». In conclusione la garante nella lettera sottolinea che sarebbe necessario istituzionalizzare l’insegnante di sostegno psicosociale in tutte le classi.

