«Date più forza al nostro territorio»

La maratona elettorale verso il Consiglio regionale è iniziata. E mentre un esercito di candidati (qualcuno ancora incerto sulla lista con cui correre) è a caccia di voti, i sindacati puntano i riflettori sulle emergenze dell’Oristanese a iniziare dalla sanità per arrivare alle infrastrutture.

Le opportunità

Il segretario provinciale della Cisl Alessandro Perdisci osserva che «la provincia di Oristano sin dalla sua nascita sta cercando di trovare un propria identità. Abbiamo il grande vantaggio di essere un nodo intermodale naturale, una importante cerniera tra il Nord e il Sud dell’Isola ma questa opportunità non viene sfruttata e si vive una crisi economica e sociale». Il segretario fa notare che l’Oristanese «anche a causa di una debole strategia di sviluppo e di rappresentanza, è stato oggetto di radicali interventi di razionalizzazione nei servizi pubblici e nel sistema formativo e dell’istruzione». Da qui la necessità di un progetto di sviluppo che ruoti intorno a turismo, cultura, ambiente, zone umide e con interventi specifici per i comuni minori.

Le emergenze

«La pandemia ha messo in evidenza tutta la fragilità del settore sanitario facendoci scoprire vulnerabili per l’assenza di presidi sanitari diffusi nel territorio» sottolinea Perdisci. A pagare il prezzo più alto gli anziani mentre ospedale e pronto soccorso sono sempre in maggiore affanno. «Serve una sanità pubblica che prenda in considerazione non solo gli ospedali di Oristano, Bosa, Ghilarza ma tutto il territorio con un progetto che, fuori dalle logiche di potere, miri al bene dei cittadini». La Cisl punta inoltre sulla formazione professionale e l’istruzione «la scuola deve essere messa al centro delle strategie politico-economiche della Regione» e sull’Università oristanese «a cui devono essere garantite le risorse». In cima alle priorità anche il potenziamento delle infrastrutture, della rete dei trasporti e dell’innovazione digitale che «potrebbe rappresentare un importante strumento per combattere lo spopolamento delle zone interne – sostiene- l’Oristanese potrebbe diventare attrattivo per i nomadi digitali che, lavorando da remoto, desiderano trasferirsi in un luogo dove la qualità della vita è migliore; servono investimenti e progettualità».

La lista

Ieri intanto il Pd ha ufficializzato i suoi candidati: Sofia Demartis, Giambattista Ledda, Maurizio Malloci, Monica Pais (indipendente), Roberta Pili e Antonio Solinas.

