«Date l’ergastolo a Impagnatiello» 

Milano. Il 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, si chiuderà il processo di primo grado ad Alessandro Impagnatiello. Per lui ieri l’accusa ha chiesto l’ergastolo e 18 mesi di isolamento diurno, dopo una requisitoria di circa due ore presentata come un «viaggio nell’orrore».

«Scacchista»

La sostituta procuratrice Alessia Menegazzo, insieme all’aggiunta Letizia Mannella, ha ripercorso le tappe che hanno portato all’omicidio di Giulia Tramontano, 29 anni, incinta di 7 mesi, «trucidata con inaudita violenza» il 27 maggio del 2023 nella casa che condivideva con Impagnatiello a Senago. Il suo corpo fu trovato quattro giorni dopo in un’intercapedine vicino a un box. Per il Pm l’ex barman 31enne «programmava da mesi l’omicidio, tentando di eliminare madre e figlio con la somministrazione di veleno per topi». Menegazzo ha parlato di un cambio di «strategia» messo in atto quando Giulia e la ragazza con cui Impagnatiello aveva una relazione parallela si incontrarono poche ore prima del delitto: «Ha colto l’occasione al volo, come un giocatore di scacchi ha fatto l’ultima mossa». Le 37 coltellate inferte alla compagna sarebbero state, quindi, solo il «drammatico epilogo» di un «piano» avviato almeno dal dicembre 2022, quando le avrebbe somministrato topicida per la prima volta.

«Errori madornali»

Alla discussione hanno assistito i familiari di Giulia, tra cui la mamma Loredana Femiano, che poi ha stretto la mano alla pm, il padre Franco, la sorella Chiara e il fratello Mario. Menegazzo ha definito la vittima «una donna straordinariamente forte» e anche il legale di parte civile Giovanni Cacciapuoti, che si è associato alla richiesta dell’ergastolo, ha parlato di lei come di una «giovane brillante e generosa». Le legali dell’ex barman, Giulia Geradini e Samanta Barbaglia, hanno chiesto l’esclusione delle aggravanti della premeditazione, della crudeltà e dei futili motivi, e il riconoscimento delle attenuanti generiche da bilanciare con la sola aggravante dell’aver commesso il fatto ai danni della convivente. «Impagnatiello ha commesso errori madornali - ha detto la difesa - Una condotta grossolana posta in essere dopo l’omicidio che mal si concilia con questa immagine di scacchista, pianificatore e stratega» dell’ex barman, ora «schiacciato dai sensi di colpa».

