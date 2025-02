«Date l’assistenza a mia figlia» 

«Mia figlia è disabile e da due mesi non riceve assistenza». Lo sfogo-denuncia è di Monica Contu, 48 anni, originaria di Villagrande ma trapiantata a Tortolì. Monica è madre di Noemi Mura, che di anni ne ha 30 e dalla nascita è affetta dalla sindrome di Lennox-Gastaut, una rara e grave forma di epilessia causata da un trauma da parto. Il caso in questione è esploso il 16 dicembre, quando dal Centro Aias di Lanusei, dove Noemi era assistita da sedici anni, hanno comunicato alla famiglia la sospensione della paziente dal trattamento socio riabilitativo diurno. Un fulmine a ciel sereno per i familiari che si sono messi in contatto con la direzione distrettuale Asl di Tortolì per chiedere l’immediato reintegro o comunque un’alternativa che potesse garantire un’assistenza adeguata a Noemi.

La vicenda

Sono passati oltre due mesi ma la situazione è rimasta immutata. Noemi è assistita dai familiari con la collaborazione di un’assistente. «Ci stanno rendendo la vita impossibile», sostiene mamma Monica. Ma in questa vicenda occorre fare un passo indietro, a quel 16 dicembre quando la madre di Noemi riceve la mail che annuncia la sospensione: «A causa della variazione dei bisogni insorti prevalentemente nell’ultimo periodo (necessita di rapporto uno a uno) - recita la nota dell’Aias - in quanto affetta da grave forma di epilessia con crisi più volte al giorno, gravi comportamenti aggressivi con pericolo per la stessa paziente per gli altri utenti e operatori con conseguenti interruzioni dell'attività socio educativa. La gravità clinica attuale rende ingestibile la paziente, pertanto viene sospesa la frequenza in data odierna in attesa che le condizioni cliniche globali si rendano compatibili con il rientro in struttura». Da quel momento per la famiglia è iniziato il calvario. «Noemi chiede continuamente dei compagni, in casa non è gestibile e aspettiamo che la Asl trovi una soluzione. Dirò di più. Ci sono tante situazioni che non quadrano. Io - insiste mamma Monica - ho anche concesso l’autorizzazione alle riprese video così da dimostrare i reali comportamenti di mia figlia ma non ne sono mai stati realizzati. Noemi è iperattiva: è forse una colpa? Dopo due mesi nulla è cambiato e per noi la situazione è ingestibile. Chiederò i danni per tutto ciò che la mancata assistenza sanitaria a mia figlia sta causando».

L’Asl

Dalla sede di via Piscinas, l’Azienda sanitaria di Lanusei offre la sua versione, rassicurando sul fatto che il personale competente stia monitorando con attenzione il caso di Noemi: «L’Asl Ogliastra è attiva per garantire il soddisfacimento dei bisogni sanitari della paziente. Sino a questo momento - è la nota ufficiale dell’Azienda sanitaria guidata da Andrea Marras - si è mossa per fare in modo che la donna venga inserita in una struttura adeguata alle proprie esigenze».

RIPRODUZIONE RISERVATA