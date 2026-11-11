Data Center, nuova marcia di protesta 

A Nuraxi Figus, frazione di Gonnesa, non si ferma la mobilitazione contro il data center che Energy Vault vorrebbe installare alla Carbosulcis e contro i tanti progetti di impianti rinnovabili. Dopo la manifestazione nel piazzale davanti alla miniera e il presidio organizzato dal “Comitato nuraxino a difesa dell’ambiente” e “Surra” nelle campagne di Nuraxi, è tempo di una nuova manifestazione.

Nuova marcia

L’appuntamento con comitati attesi da diverse parti dell’Isola è per domenica 15, in piazza a Cortoghiana. Da lì partirà una passeggiata fino alla pineta per mostrare le testimonianze nuragiche e le domus de janas accanto alle quali dovrebbero passare i cavidotti diretti verso la sottostazione elettrica che Terna vorrebbe costruire a Nuraxi Figus. «La questione attuale è il progetto del data center – dice Giancarlo Bellisai, presidente del Comitato Nuraxino – siamo molto preoccupati per questo progetto e per le conseguenze che potrebbe avere. Il fatto di non avere a disposizione le carte progettuali ci preoccupa ancora di più».

«Ho fatto due richieste di accesso agli atti – prosegue Bellisai – il Mase, il Ministero della sicurezza ambientale, mi ha risposto di non avere nessun progetto in merito, mentre la Regione, assessorato all’Industria, ha chiesto altro tempo, come prevede la legge, in quanto esistono contro interessati che devono essere informati dell’accesso agli atti. Tirando le somme questo progetto sembra esistere più nelle parole che nei documenti».

Bufera sul progetto

Il progetto Data center è al centro di un dibattito serrato, favorevoli e contrari, ma ancora nessuno conosce le carte progettuali e le caratteristiche tecniche del progetto. Si sa però che lo scorso agosto il Governo lo ha dichiarato di “preminente interesse strategico”. A Gonnesa il sindaco Pietro Cocco precisa di non poter esprimere un giudizio perché in Comune non è arrivato ancora nessun documento sul progetto.

L’attesa

«Ad oggi il Comune non ha ancora ricevuto alcun dato ufficiale, nonostante le richieste avanzate – ha detto il primo cittadino – riteniamo che prima di esprimere qualsiasi valutazione sia indispensabile conoscere il progetto, comprese tutte le relazioni tecniche e le eventuali ricadute ambientali, economiche ed occupazionali».

E conclude: «Rispettiamo tutte le posizioni ma un’amministrazione comunale non si può esprimere su un tema così importante sulla base di supposizioni. Quando riceveremo la documentazione la renderemo pubblica e convocheremo un Consiglio comunale aperto alla popolazione per discutere, confrontarci e valutare insieme».

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