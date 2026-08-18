Data ancora da fissare per la grande corsa saltata a Ferragosto 

È ancora da scrivere la nuova data del 39° Palio di Santa Maria di Guasila. Dopo il rinvio della gara, prevista a Ferragosto e inserita nel programma dei festeggiamenti patronali per la Beata Vergine Assunta, l’Associazione ippica guasilese è al lavoro per individuare il giorno in cui cavalli e fantini potranno tornare in pista. È necessario tenere conto degli impegni delle scuderie, tutte di grande prestigio. Dopo la pioggia intensa che ha reso impraticabile la pista a Ferragosto, anche le previsioni meteo dovranno essere seguite con attenzione. «Una scelta difficile, fatta per amore del Palio», aveva spiegato Carlo Murru, presidente dell’Associazione, commentando il rinvio. «Ci dispiace per il pubblico e soprattutto per i fantini, che desideravano correre più di tutti».

L'organizzazione guarda avanti, sapendo di avere già affrontato in passato situazioni analoghe. Nel 2013 il Palio fu rinviato per maltempo ben due volte: un precedente che testimonia la capacità del Club ippico di gestire gli imprevisti e trovare la soluzione migliore per garantire lo svolgimento della gara.

Quella di quest’anno è un’edizione particolarmente attesa anche per il montepremi complessivo di 25mila euro, uno dei più alti mai visti a Guasila. Al vincitore andranno 15mila euro e il Trofeo del Comune, quattromila euro al secondo classificato, 2.500 al terzo, 1.500 al quarto e 800 al quinto. Intanto la festa dell’Assunta prosegue: sabato la messa solenne e la processione di chiusura, in serata spazio alla musica con l’esibizione della Carovana Folk.

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