Daspo urbano ai clienti molesti 

In una circostanza, dopo essere stati allontanati, avevano anche minacciato di danneggiare il locale. Logorato da una situazione fuori controllo, il proprietario del locale si è rivolto ai carabinieri della stazione di Santa Maria Navarrese ai quali ha raccontato i fatti che accadevano sempre più spesso nella sua attività. È in quel momento che sono scattate le indagini dei militari competenti per il territorio coadiuvati dai colleghi della sezione radiomobile.

La movida all’interno di un bar di Lotzorai era diventata incandescente. Quando arrivavano i due allevatori di Villagrande il clima diventava bollente, tanto che in più di un’occasione i clienti del locale erano costretti ad andar via per non subire minacce e atteggiamenti vessatori. Nei momenti di più alta esasperazione, il titolare ha dovuto allontanarli e addirittura aveva chiuso l’attività anzitempo. Il clima, divenuto insostenibile, scoraggiava gli avventori e nel locale si era creato una sorta di coprifuoco involontario proprio a causa della (scomoda) presenza dei due clienti, che agivano in maniera irruenta forse perché accecati dai fumi dell’alcol.

In più di un’occasione avrebbero messo in subbuglio il locale, minacciando aggressioni e seminando il panico tra titolari e clienti. Per due allevatori sulla quarantina di Villagrande è scattato il Daspo urbano: per un anno non potranno frequentare locali di intrattenimento pubblico a Lotzorai. Il provvedimento del questore di Nuoro, Alfonso Polverino, è stato richiesto dai carabinieri della compagnia di Lanusei che hanno condotto le indagini ricostruendo i fatti che risalgono a qualche mese fa.

I fatti

Al largo

Al termine delle indagini, i due allevatori sono stati denunciati per minaccia e violenza privata in concorso nei confronti dell’esercente. Il personale dell’Arma ha sollecitato al questore l’applicazione del Daspo anche in virtù del fatto che i soggetti avevano un costante background criminale.

