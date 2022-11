Daspo, si comincia a 14 anni 

Un assalto causato dagli scatti, realizzati con il cellulare dall’osservatore Aia per documentare le intimidazioni rivolte al direttore di gara. Un insieme di comportamenti puniti adesso, dopo le indagini di Digos e divisione polizia anticrimine, con due anni di bando da ogni manifestazione calcistica, professionistica e non, in Italia e all’estero, per una vecchia conoscenza delle forze dell’ordine, e di un anno per suo figlio, minorenne e tesserato nella categoria “Giovanissimi”.

Dopo le aggressioni i daspo. Li ha emessi la questura nei confronti di tre persone, di cui una appena 14enne, considerate responsabili degli incidenti avvenuti il 23 ottobre scorso tra gli spalti e il parcheggio vicino al campo di calcio di via Leoncavallo. Al margine dell’incontro pomeridiano tra Accademy Latte Dolce e Alghero del campionato Allievi regionali Under 17, erano piovuti insulti e minacce da parte di un genitore contro l’arbitro, seguiti dai tentativi prima di far cadere dalle gradinate e poi di colpire, con pugni sferrati da un minore, il presidente dell’associazione arbitri di Sassari Emanuele Fresi, inseguito dalle tribune fino a un’area di sosta e lì accerchiato da diversi individui.

Vecchie conoscenze

Un assalto causato dagli scatti, realizzati con il cellulare dall’osservatore Aia per documentare le intimidazioni rivolte al direttore di gara. Un insieme di comportamenti puniti adesso, dopo le indagini di Digos e divisione polizia anticrimine, con due anni di bando da ogni manifestazione calcistica, professionistica e non, in Italia e all’estero, per una vecchia conoscenza delle forze dell’ordine, e di un anno per suo figlio, minorenne e tesserato nella categoria “Giovanissimi”.

A completare il trio dei destinatari della misura un residente a Porto Torres, con alcuni precedenti e genitore di uno degli atleti. Un divieto che si estende, nelle giornate di gara, fino “a tutti i luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle competizioni”.

I commenti

E che, se trasgredito, comporta l’arresto in flagranza. «Sono soddisfatto- commenta Fresi che per l’accaduto ha sporto denuncia- è ora che si finisca di scambiare le tribune degli stadi per facebook dove ognuno può dire e fare quello che vuole». Ma sull’episodio non si è ancora scritta la parola fine perché la polizia sta procedendo con le verifiche per individuare gli altri protagonisti dei disordini. Mentre, nonostante il clamore di quel che era successo a Latte Dolce, i campi di calcio del sassarese continuano a essere minati per gli arbitri. A testimoniarlo due recenti aggressioni contro le giacchette nere, una a Tempio tre settimane fa e l’altra a Usini nei giorni scorsi, rispettivamente nel campionato Juniores U19 e Prima Categoria. In entrambi i casi i giudici di gara sono stati offesi e spintonati da essere costretti a sospendere la partita. E sul tabellino l'unico risultato rimasto è quello della sconfitta. Dello sport.

