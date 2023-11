Daspo per 37 ultras dell’Olbia 

La Curva Mare del Nespoli è decimata: sarebbero 37 i tifosi dell'Olbia colpiti dalla misura del Daspo. Una decisione che sarebbe stata disposta dal questore di Sassari in relazione alla partita giocata tra le due squadre allo stadio Vanni Sanna a inizio ottobre per il torneo di Coppa Italia. I supporter hanno ricevuto gli avvisi in cui vengono notificati loro la condotta pericolosa e il corteo non autorizzato. Contestazioni forse motivate da quel che è accaduto a margine della partita, come visto in alcuni video, che documentavano l'accensione di fumogeni e l'esplosione di petardi accanto a una pompa di benzina vicina allo stadio. I provvedimenti comporterebbero per alcuni sostenitori conseguenze amministrative come, si ipotizza, una sanzione pecuniaria oltre al divieto di accesso allo stadio e, per altri, l'obbligo di firma. Si parla di misure da rispettare, nel caso di diverse persone, per tre anni, tempo durante il quale dovranno tenersi lontani dalle manifestazioni sportive.

Reazioni

Dalla Questura di Sassari non arriva nessuna comunicazione. Ma che i Daspo fossero già arrivati a destinazione lo si era intuito in occasione dell'ultima partita casalinga degli olbiesi perché la Curva Mare appariva sguarnita delle solite presenze. Un altro indizio veniva dallo striscione appeso all'esterno del Nespoli, su un cavalcavia, in cui era scritto “Senza scorte, senza rimpianti”. Intanto però parte della tifoseria raggiunta dalle misure di prevenzione sembrerebbe contestarle ritenendo di non aver fatto nulla di illecito. Una posizione che si riflette in parte nel comunicato, diramato ieri sera dall'Olbia calcio, e firmato dal suo presidente. «La società - scrive Alessandro Marino - condanna ogni forma di violenza in ogni ambito. Il calcio deve unire, aggregare e non separare e condannare». Alla premessa segue poi un deciso distinguo: «Non si generalizzi però punendo tutti, solamente chi commette atti violenti deve essere allontanato. Il calore dei tifosi intorno alla squadra e all'ambiente sono la Linfa vitale senza la quale si perderebbe il senso del gioco». Infine un altro riferimento preciso: «Siamo certi che le forze dell'ordine sapranno distinguere chi effettivamente ha compiuto questi atti e chi no». Secondo alcune informazioni, sarebbero stati trovati dei bastoni in qualche macchina dei sostenitori ma non in tutte: è probabile un ricorso.

