Daspo e fogli di via: 109 provvedimenti in soli quattro mesi 

La prevenzione non è soltanto la presenza di pattuglie nelle strade e nelle piazze. Un’azione a garanzia di sicurezza per i cittadini è quella di misure preventive a carico di persone potenzialmente pericolose. E il questore di Cagliari, Rosanna Lavezzaro, nei primi quattro mesi di quest’anno ha voluto dare un segnale forte adottando ben 109 provvedimenti.

I destinatari sono persone responsabili di atteggiamenti pericolosi o sospettati di poter essere violenti, ma anche individui che hanno compiuto atti vandalici. Sempre il questore, al termine di procedimenti curati dagli agenti della Polizia Anticrimine, ha firmato 14 fogli di via obbligatorio per allontanare dai centri urbani di Cagliari – m anche dell’hinterland – persone sospette e potenziali autori di reato (è stato il caso di un uomo accusato di molestie nei parcheggi del Policlinico di Monserrato). Gli avvisi orali (inviti ai cittadini sospettati o responsabili di comportamenti illegali affinché adottino comportamenti diversi essendoci indizi a loro carico) sono stati 16 mentre le proposte di sorveglianza speciale sono state 6, rivolte a persone indiziate di violenze in famiglie e stalking. Gli ammonimenti sono stati 39; 11 per atti persecutori e 28 per violenza domestica.

I Daspo sono stati 34: 27 quelli con divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, 7 quelli “urbani” con il divieto d’ingresso nei centri urbani per chi si è reso responsabile di episodi di violenza e di gravi fatti che hanno messo a rischio la sicurezza pubblica. Un giovane, dopo l’arresto per aver investito una persona dopo una lite all’esterno di un locale, ha ricevuto il divieto di ingresso nei locali della movida cagliaritana per tre anni. (m. v.)

