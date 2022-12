Daspo di tre anni a Cossu 

L’episodio risale al 22 maggio scorso, quando la squadra del Cagliari volò a Venezia con una speranza: vincere a tutti i costi la partita della salvezza. Solo un risultato positivo serviva per non retrocedere in B e riuscire a restare ancorati al massimo campionato. Finì 0 a 0.Tutto inutile. La trasferta della speranza si tramutò presto in una disfatta. E forse anche per questo che l’animo con cui si stava tornando in Sardegna non era dei migliori. Tra giocatori, dirigenti e naturalmente i tifosi e ancora di più gli ultras.

Questione delicatissima, anche e soprattutto per il ruolo di Andrea Cossu all’interno del Cagliari Calcio dove svolge non soltanto attività dirigenziali ma anche di responsabile scouting. Ovvero, di osservatore dei giovanissimi calciatori per riuscire a scovare i talenti. Potrebbe essere proprio questo suo impegno professionale, il suo lavoro, insomma, a permettergli di frequentare i campi di fatto negati dal Divieto di accesso a una manifestazione sportiva. Una scappatoia e una tesi difensiva su cui probabilmente stanno lavorando i suoi legali, gli avvocati Marcella Cabras e Giovanni Adami.

Forse la rabbia per quel pareggio inutile a garantire al Cagliari la salvezza, per evitare la retrocessione in serie B. Forse anche qualche parola di troppo nel momento meno opportuno. Fatto è che il pugno assestato in pieno volto a uno steward dopo l’incontro con il Venezia del 22 maggio scorso è costato caro all’ex centrocampista e attuale dirigente del Cagliari Calcio, Andrea Cossu. Contro di lui il questore del capoluogo veneto Maurizio Masciopinto ha emesso un Daspo di tre anni a conclusione di un’indagine condotta in parallelo tra la Divisione anticrimine veneziana e quella di Cagliari guidata dal dirigente Massimo Marino. È stata quest’ultima, ieri mattina, a notificare all’ex calciatore il provvedimento.

Le prospettive

I fatti

La reazione

Un pugno in faccia a uno steward, una reazione eccessiva forse dovuta a una parola di troppo e per il dirigente del Cagliari Calcio, calciatore con una presenza anche in Nazionale, si apriva una nuova difficile strada. La querela presentata in questura dallo steward del Venezia aprì la strada all’indagine, a cui collaborarono anche le Digos di Venezia e di Cagliari.

A fine partita

A conclusione dell’incontro, un gruppo di tifosi cagliaritani del gruppo degli Sconvolts in trasferta a Venezia tentò di raggiungere piazza San Marco in corteo. Venne bloccato dalle forze dell'ordine con le quali ci furono parecchi attriti e tensione. Una manifestazione assolutamente non legata all’episodio che ha visto Cossu come protagonista. Dieci giovani supporter del Cagliari potrebbero essere presto raggiunti da altri Daspo firmati dalla questura veneta, ma non è escluso che il provvedimento possa interessare anche altri tifosi del gruppo individuati dalla Polizia nel corteo diretto verso piazza San Marco.

