dasara e trenta: Festa ittiri sprint  

La due giorni del calcio a 5 di Oristano si è chiusa con la vittoria dell’Ittiri Sprint nella finale della Coppa Italia di C femminile. La formazione ittirese si è imposta per 2-1 sul Città di Cagliari, che torna invece a casa a mani vuote. È stata una finale combattuta ed equilibrata con l’Ittiri Sprint che aveva chiuso il primo tempo in vantaggio per 2-0. Sblocca il match Dasara in contropiede con un morbido pallonetto. Il raddoppio è di Trenta, ancora al termine di una transizione ittirese. Nel secondo tempo il Città di Cagliari rientra in gara con il tap-in di Spiga, che dimezza lo svantaggio a porta vuota dopo il palo colpito da Vaquero. Nel finale succede di tutto, in particolare nel recupero, tra occasioni per mandare la finale ai supplementari, altre per chiudere la pratica ed un’espulsione che però non cambiano il risultato: a Oristano festeggia l’Ittiri Sprint.

La finale della Coppa Italia di C femminile ha chiuso il weekend dedicato al calcio 5 regionale di Oristano con sette gare - tra semifinali e finali - disputate in due giorni al palazzetto di Sa Rodia. In attesa del calendario del campionato di C femminile, che partirà il 19 gennaio con otto squadre ai nastri di partenza, per l’Ittiri Sprint ci sarà anche la fase nazionale della Coppa Italia. Il primo turno vedrà le isolane affrontare la vincente del torneo laziale (oggi la finale tra Club Sport Roma e FB5 Team Roma): l’andata si giocherà il 29 gennaio in Sardegna, il ritorno nel Lazio il 12 febbraio.

