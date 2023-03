Darsena veleni: condanne confermate  

Si chiude in via definitiva il processo sul caso “Darsena Veleni”, lo specchio acqueo inquinato dagli scarichi industriali. La terza sezione penale della Suprema Corte di Cassazione, presieduta dal giudice Luca Ramacci, ha rigettato il ricorso presentato dai legali della difesa dei tre ex manager della Syndial, condannati ad un anno di reclusione per i reati di disastro ambientale colposo e deturpamento delle bellezze naturali. Gli ex dirigenti della controllata Eni, Francesco Papace, Oscar Cappellazzo e Gian Antonio Saggese, erano stati condannati in primo grado nel 2016, dal giudice del Tribunale di Sassari, Antonello Spano, a seguito di giudizio abbreviato. Condanna confermata, nel dicembre 2021, dalla Corte di appello di Sassari, presieduta da Plinia Azzena e a latere, dai giudici Maria Grixoni e Marina Capita, sentenza che prevedeva a carico degli imputati anche il pagamento delle spese processuali sostenute dalle parti civili, composte da Ministero, Regione, azienda dei Fratelli Polese e Comune di Porto Torres rappresentato dall’avvocato Antonello Urru, che avvierà la causa di risarcimento danni per inquinamento ambientale. Ieri mattina la condanna per aver scaricato nel corso degli anni non meglio precisate quantità di sostanze pericolose nel porto industriale.

