Darsena, il Tar: Comune condannato 

La sentenza del Tar, sulla gara d’appalto per l’affidamento della darsena, L’amministrazione comunale, in sede di autotutela, aveva deciso di sospendere la procedura, è stata condannata al pagamento delle spese. I giudici hanno sentenziato che il Comune dovrà sborsare 1500 euro per le spese in giudizio e rifondere del contributo unificato la Nautica Pinna. Che ha anticipato seimila euro per il ricorso, sulla base dell’ammontare della gara d’appalto di oltre un milione di euro per 4 anni. Il Comune deve aggiungere ancora 11 mila euro impegnati dalla Giunta che aveva nominato l'avvocato Diego Giovanni Lumbau di Sassari, per rappresentare l’ente nel giudizio, promosso dagli avvocati Stefano Porcu e Mauro Barberio. Il sindaco Piero Casula: «La scelta è stata condivisa dall'ufficio di riferimento e dall'amministrazione, per approfondire le ragioni giuridiche inerenti la darsena, in particolare capire la reale proprietà delle superfici oggetto di gara». ( s. c. )

