Darsena comunale, polemiche su gestione e servizi 

Anche sotto Natale la gestione della darsena fa discutere. Si registra infatti un nuovo capitolo nella storia Comune-Nautica Pinna, dopo quelli svolti al Tar. Daniel Pinna prende di mira le decisioni della Giunta Casula che «da maggio 2022, ininterrottamente e senza gara d'appalto, paga 12.200 euro al mese a due pensionati che, in cambio, hanno l'unico compito di aprire al mattino e chiudere alla sera la porticina del box ufficio della darsena comunale. Con tutti questi soldi potevano almeno affiggere un cartello più dignitoso e non scritto a pennarello».

«Non mi interessa rispondere- replica il sindaco, Piero Casula - Se è interessato a conoscere le procedure può chiedere di vedere gli atti senza lanciare accuse di questo genere».

«Esprimo un giudizio negativo sulla fallimentare gestione della darsena che ha visto il Comune orientarsi per un affidamento diretto il cui termine temporale risulta essere decorso da tempo – sottolinea la consigliera di opposizione, Rosalia Acca – Da maggio dello scorso anno ad oggi per la gestione di 230 posti barca il Comune avrebbe dovuto incassare 240mila euro ma nella realtà ne ha incassato solo 103mila euro. Il perpetuarsi di tale situazione può generare un danno erariale nonché creare tra gli utenti notevole malcontento per gli scarsi servizi erogati».

